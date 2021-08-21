طاقم تحكيم إماراتي لمباراة السودان والنيجر غداً

المصدر: منصور السندي – دبي

عينت لجنة الحكام باتحاد الإمارات لكرة القدم الحكم الدولي يحيى الملا لإدارة المباراة الدولية الودية التي تجمع منتخب السودان مع منتخب النيجر غداً الأحد في استاد آل مكتوم بنادي النصر، عند الساعة الثامنة مساءا، وتأتي هذه المباراة ضمن تحضيرات المنتخب السوداني الملقب بـ "صقور الجديان" للاستحقاقات القارية والدولية المقبلة أبرزها ظهوره المرتقب في تصفيات أمم إفريقيا المؤهلة لكأس العالم، وكذلك مشاركته في بطولة كأس العرب.

ويضم طاقم التحكيم الإماراتي بجانب الملا كلا من مسعود حسن وجمعة المخيني، وحميد خلفان حكما رابعا.



يذكر أن بعثة المنتخب السوداني كانت قد وصلت إلى دبي أمس لإقامة معسكر إعداد في دولة الإمارات.

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