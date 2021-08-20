«الأبيض» يهزم تاهيتي برباعية في مونديال الشاطئية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

استهل المنتخب الوطني للكرة الشاطئية مشاركته في مونديال روسيا 2021، بالفوز على نظيره منتخب تاهيتي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في المباراة التي جرت، أمس، في ملعب لوجنيكي بالعاصمة الروسية موسكو، لحساب المجموعة الثانية.

سجل أهداف المنتخب كل من وليد بشر، وحسن علي، ولاعب منتخب تاهيتي بالخطأ في مرماه، وأحمد بشر.

شهد المباراة عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس لجنة الكرة الشاطئية، علي حمد البدواوي، ونائب رئيس اللجنة، إبراهيم المنصوري، وعضو اللجنة، آدم النعيمي، إضافة إلى وفد من سفارة الدولة في روسيا.

ويلتقي المنتخب في المباراة الثانية نظيره منتخب موزمبيق، غداً، عند الرابعة عصراً بتوقيت الإمارات.

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