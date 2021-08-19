بطولة عجمان للبادل تنس تنطلق 11 سبتمبر

المصدر: عجمان ■ الإمارات اليوم

أعلنت دائرة التنمية السياحية في عجمان عن إطلاق «بطولة عجمان للبادل تنس» التي تقام في الفترة من الثاني وحتى 11 سبتمبر المقبل، تحت رعاية الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية والسياحة في عجمان.

وتنظّم «سياحة عجمان» هذه البطولة بالتعاون مع اتحاد الإمارات للبادل تنس، وتعتبر الأولى من نوعها في الإمارات الشمالية لناحية التصنيف الاحترافي، وشمولها على الفئتين الذهبية والبرونزية.

وقال الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، في بيان صحافي، إن بطولة عجمان للبادل تنس تهدف الى رفع مستوى الوعي العام بهذه الرياضة وأهمية ممارستها، كما تبرز مساهمة سياحة عجمان في تحقيق الرؤى والبرامج والمشروعات والمبادرات التي تهدف إلى ترسيخ مكانة إمارة عجمان الرياضية، وتعزيز جودة الحياة فيها.

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