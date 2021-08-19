راشد بن حميد: حضور الجمهور بنسبة 60% سيجعل المسابقات أكثر إثارة وسيعيد الروح إلى المدرجات

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

هنّأ الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد كرة القدم، الأسرة الرياضية بمناسبة انطلاق دوري أدنوك للمحترفين، وقال إن هذه الانطلاقة تأتي في وقت مهم وحيوي يرتبط ببرنامج المنتخب الوطني ومشاركته في التصفيات الحاسمة المؤهلة إلى كأس العالم 2022، مؤكداً أن اتحاد الكرة ورابطة المحترفين الإماراتية يعملان بتناغم من أجل إنجاح الموسم وتحقيق الأهداف المنشودة.

وأشاد رئيس الاتحاد في بيان صحافي بعمل رابطة المحترفين وتحضيراتها ومبادراتها، متمنياً أن يكون الموسم الجديد فأل خير على الكرة الإماراتية، مشيراً إلى أن «قرار السماح بحضور جمهور بنسبة 60% من سعة كل ملعب سيجعل المسابقات أكثر إثارة وسيعيد الروح إلى المدرجات، فكرة القدم تتميز بمشجعيها»، مجدداً ثقته بجماهير الكرة الإماراتية ووعيهم والتزامهم بالإجراءات الاحترازية.

وقال إن رفع نسبة الحضور الجماهيري جاء نتيجة الإنجاز الكبير الذي حققته القيادة الرشيدة في التصدي لجائحة «كورونا»، مشيداً في الوقت ذاته بعمل الجهات المختصة وخط الدفاع الأول وبكل العاملين في القطاع الصحي، مؤكداً أن سلامة الرياضيين والمجتمع أولوية لدى اتحاد الكرة. وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، أن «حكام الكرة باتوا جاهزين لقيادة الموسم الجديد بعد أن استعدوا أفضل استعداد من خلال المعسكر الخارجي والتدريبات الداخلية فضلاً عن نجاحهم في جميع الاختبارات المطلوبة، ونحن على ثقة من أن الصافرة الإماراتية ستكون مميزة في الموسم الجديد بناء على نوع التحضيرات التي تم إنجازها».

وتمنّى رئيس الاتحاد النجاح لفرق الأندية التي استعدت هي الأخرى بصورة مناسبة من أجل المنافسة على الألقاب، متمنياً للاعبين الجدد الذين انضموا إلى الأندية الإماراتية التوفيق، داعياً إلى ضرورة الاستفادة من اللاعبين الواعدين وصقل مواهبهم.

وتقدّم الشيخ راشد بن حميد النعيمي بالشكر والتقدير لكل العناصر والمؤسسات المساندة، مثل الشرطة والفرق الطبية ووسائل الإعلام والشركاء، مثمناً الدور الحيوي لهذه الجهات في إنجاح جميع المسابقات الكروية.

«رفع نسبة الحضور الجماهيري جاء نتيجة الإنجاز الكبير الذي حققته القيادة الرشيدة في التصدي لجائحة (كورونا)».

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