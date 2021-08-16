البطل الأولمبي أكسيلسن يقرر الإقامة في دبي (فيديو)

المصدر: سيد مصطفى-دبي

كشف البطل الاوليمبي، الحائز على ذهبية الريشة الطائرة في أولمبياد طوكيو الأخيرة، الدنماركي فيكتور أكسيلسن، نيته الإقامة والتدريب في دبي خلال الفترة المقبلة والانطلاق منها للمشاركة في البطولات العالمية.

جاءت تلك الخطوة من جانب اللاعب والتي كشف عنها اليوم، بعد أن أقام معسكرا ناجحا في دبي استمر لمدة 10 أشهر قبل الأولمبياد في مجمع ند الشبا الرياضي ومجمع حمدان الرياضي ساهم في تأهيله لإحراز ميداليته الذهبية الأولى في هذه اللعبة بعد أن أحرز الميدالية البرونزية في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016.

وزار فيكتور أكسيلسن، مقر مجلس دبي الرياضي لتقديم الشكر لمسؤوليه الذين قدموا له كافة التسهيلات خلال مرحلة الإعداد للأولمبياد.

واستقبل أمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب، البطل الاولمبي بحضور مساعد الأمين للمجلس ناصر أمان آل رحمة، اذ تطرق الحديث بينهم عن بدايات مرحلة الاستعداد في دبي للأولمبياد ومشوار البطل الدنماركي للفوز بالذهب الأولمبي، كما تم إعداد قالب كيك على شكل الميدالية الأولمبية احتفالا بفوز صديق دبي بالذهبية، فيما أهدى البطل قميصه الرسمي لمجلس دبي الرياضي.

وأكد البطل فيكتور أكسيلسن أن ذهبية أولمبياد طوكيو تعد تتويجا لمسيرة امتدت 21 عاما من التدريب واللعب في بطولات دولية وعالمية عده

وقال في تصريحات صحافية: «وجدت في دبي كل ما يطمح له أي لاعب لتحقيق التقدم في رياضته حيث أسلوب الحياة الهادئة والآمنة والمناطق الرائعة، إلى جانب توفر المنشآت الرياضية الحديثة والأجواء الداعمة كما يمكن للرياضي التركيز على التدريب والاستعداد وهو ما تحقق لي في الفترة الناجحة التي قضيتها في دبي وشجعني على العودة والإقامة فيها مع عائلتي لمواصلة التدريب واللعب ويمكن أن أفتتح هنا أكاديمية للريشة الطائرة بعد الاعتزال».

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استقبل مجلس دبي الرياضي البطل الأولمبي والعالمي الدنماركي " فيكتور أكسيلسن " الحائز على ذهبية أولمبياد طوكيو في رياضة الريشة الطائرة لتكريمه والاحتفال بفوزه بعد أن أقام معسكرا ناجحا في دبي استمر لمدة 10 شهور قبل الأولمبياد في مجمع ند الشبا الرياضي ومجمع حمدان الرياضي . pic.twitter.com/73YujBVfJ5 — Dubai Sports Council (@DubaiSC) August 16, 2021

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