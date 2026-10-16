الإمارات.. إنجاز آسيوي ورسالة للمستقبل

جسّدت المشاركة الإيجابية للإمارات في دورة الألعاب الآسيوية «آيتشي–ناغويا 2026» التطور الذي تشهده الرياضة الإماراتية، بعدما حقق أبطال وبطلات الإمارات سبع ميداليات ذهبية، وخمس فضيات، وبرونزية واحدة، ليحتلوا المركز الـ13 آسيوياً، والثاني عربياً، خلف مملكة البحرين الشقيقة.

هذا الإنجاز التاريخي، الذي يمثل أفضل حصيلة ذهبية للإمارات في تاريخ مشاركاتها الآسيوية، يحمل رسالة مهمة، مفادها أن الرياضة الإماراتية لا تقتصر على كرة القدم، بل تزخر برياضات أخرى قادرة على رفع علم الدولة عالياً، واعتلاء منصات التتويج في المحافل القارية والدولية.

ونثمّن جهود اللجنة الأولمبية الإماراتية برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، وما تبذله من دعم ومتابعة لتطوير الرياضة الوطنية، كما نشيد بدور اتحاد الجوجيتسو الذي حقق النصيب الأكبر من الميداليات، خصوصاً الذهبية، إلى جانب جهود اتحادات الجودو وألعاب القوى والفروسية.

إن المرحلة المقبلة تتطلب من بقية الاتحادات الرياضية الاستفادة من تجارب الاتحادات الناجحة، وتبني التخطيط الاستراتيجي طويل المدى، والاستثمار في المواهب، وإعداد الأبطال وفق برامج علمية وفنية تضمن استمرارية الإنجازات، بدلاً من الاكتفاء بالمشاركات الشرفية.

كما نؤكد أهمية توسيع قاعدة الممارسين لمختلف الألعاب الآسيوية، ونشر الوعي والثقافة الرياضية بين طلبة المدارس، واكتشاف المواهب في سن مبكرة، وتوفير البيئة المناسبة لصقل قدراتهم، بما يسهم في صناعة أبطال المستقبل من أبناء وبنات الوطن.

ومع اقتراب أولمبياد لوس أنجلوس 2028 ودورة الألعاب الآسيوية «الدوحة 2030»، فإن إنجاز «آيتشي–ناغويا 2026» يجب أن يكون نقطة انطلاق نحو مرحلة أكثر طموحاً، عنوانها التخطيط والعمل والاستدامة، حتى تظل راية الإمارات خفّاقة على منصات التتويج، ويظل علمها شامخاً في مختلف المحافل الرياضية.

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