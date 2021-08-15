اللوغاني: اتحاد كلباء لم يبالغ في التعاقدات.. ينتظرنا موسم صعب ومثير

المصدر: محمد فاضل ■ الشارقة

أكد رئيس شركة اتحاد كلباء لكرة القدم، علي اللوغاني، أن نوعية تعاقدات أندية دوري أدنوك للمحترفين مع اللاعبين الأجانب والمقيمين، والمعسكرات التدريبية والمباريات الودية القوية، توحي بأن الموسم المقبل سيكون قوياً وصعباً بشكل بارز، كاشفاً أن فريقه رفع سقف استعداداته وتدريباته استعداداً للموسم الجديد.

وقال اللوغاني لـ«الإمارات اليوم»: «نتوقع أن يكون مستوى المنافسات في الموسم الحالي لدوري أدنوك للمحترفين قوياً وصعباً ومثيراً بشكل كبير، لذلك طور الجهازين الإداري والفني الاستعدادات وفقاً لهذه التصورات، بحيث نحافظ على منجزات الموسم الماضي ونطورها بشكل أفضل، خصوصاً أن معظم الأندية تعاقدت مع لاعبين أجانب مميزين، علاوة علي تدعيم فرقها باللاعبين المواطنين المميزين والموهوبين».

وتابع: «بداية مرحلة الاستعدادات استقطبنا حاجتنا من اللاعبين، ولم نبالغ أبداً في التعاقدات، دعماً لرؤيتنا بدعم الاستقرار في تشكيل الفريق، مع إضافة بعض الأسماء لتقوية بعض المراكز التي أوصى بها الجهاز الفني، وخضنا مباريات تجريبية ومعسكراً ناجحاً رغم غيابات بعض اللاعبين عن تجمع الفريق لأسباب مختلفة، بينما في الوقت الحاضر جميع اللاعبين موجودون ويستعدون بحماس وروح الموسم الماضي».

وقال اللوغاني: «نتوقع أن تكون انطلاقة الموسم صعبة على اللاعبين لظروف الطقس الحار، لكن سرعان ما سيعتادونه ويتأقلمون على الوضع، كوننا جربنا ذلك في الموسم الماضي بظروف متشابهة، والرسم البياني للمنافسات سيتصاعد بداية من الجولة الخامسة تزامناً مع التحسن في المناخ».

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