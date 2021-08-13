«الأبيض» في المركز الـ 68 عالمياً.. والسابع آسيوياً

المصدر: منصور السندي ■ دبي

قفز المنتخب الوطني الأول لكرة القدم إلى المركز الـ68 عالمياً، والسابع آسيوياً، حسب تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، للمنتخبات العالمية خلال شهر أغسطس الجاري، علماً أن «الأبيض» يستعد حالياً لخوض مبارياته في الدور النهائي لتصفيات كأس العالم 2022، إذ سيلعب ضمن المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه منتخبات كوريا الجنوبية وإيران والعراق وسورية ولبنان، ويستهلّ مشواره بلقاء منتخب لبنان في الثاني من سبتمبر المقبل، على استاد زعبيل بنادي الوصل في دبي.

وخاض المنتخب الذي كان قد تأهل للدور النهائي، بعدما تصدر مجموعته السابقة برصيد 18 نقطة، معسكراً خارجياً في صربيا، بقيادة مدربه الهولندي بيرت فان مارفيك، إذ ضمت قائمة المنتخب الحالية 24 لاعباً، فيما تسببت الإصابات في عدم مشاركة عناصر أساسية، من بينهم فابيو دي ليما، وخلفان مبارك، وعلي سالمين.

وينتظر أن يخوض المنتخب معسكر إعداد آخر اعتباراً من 26 الجاري، وذلك في إطار المرحلة الثانية من خطة الإعداد لمباراتي لبنان وسورية المقبلتين، في بداية التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2022.

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