منتخب الإمارات يقفز إلى المركز 68 عالمياً والسابع آسيوياً

المصدر: منصور السندي - دبي

منصور السندي-دبي

قفز المنتخب الوطني الأول لكرة القدم إلى المركز 68 عالميا والسابع آسيويا حسب تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القد(فيفا) للمنتخبات العالمية خلال شهر اغسطس الجاري، علما أن «الأبيض» يستعد حاليا لخوض مبارياته في الدور النهائي لتصفيات كأس العالم 2022، إذ سيلعب ضمن المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه منتخبات كوريا الجنوبية وإيران والعراق وسورية ولبنان ويستهل مشواره بلقاء منتخب لبنان في الثاني من سبتمبر المقبل على استاد زعبيل بنادي الوصل في دبي.

ويخوض المنتخب الذي كان قد تأهل للدور النهائي بعدما تصدر مجموعته السابقة برصيد 18 نقطة، معسكر خارجي في صربيا بقيادة مدربه الهولندي بيرت فان مارفيك، إذ ضمت قائمة المنتخب الحالية 24 لاعبا فيما تسببت الإصابات في عدم مشاركة عناصر أساسية من بينهم فابيو دي ليما وخلفان مبارك وعلي سالمين.

وينتظر أن يخوض المنتخب معسكر إعداد آخر اعتبارا من 26 الجاري وذلك في إطار المرحلة الثانية من خطة الإعداد لمباراتي لبنان وسورية المقبلتين في بدياة التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2022.

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