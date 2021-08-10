«الأدورا» يحلق بكأس الوثبة ستاليونز في «بيليوستي»

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

توجت المهرة «جنة» بطلة لكأس الوثبة ستاليونز، بمضمار أوريلاك الفرنسي، فيما حلق «الأدورا» بنسخة مضمار بيليوستي الروماني، واللذين أقيما أمس، ضمن مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

ويقام المهرجان تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربية.

وتفوقت «جنة» لجاي أوثر، بإشراف أي بابون، وقيادة الفارسة ليللى دو بمب على منافسيها ببراعة، لتنال لقب سباق الوثبة بري دانباك لمسافة 2000 متر، البالغة جائزته 12.000 يورو، بمشاركة 8 خيول بمضمار أوريلاك.

وجاء فوز البطلة بفارق 1.25 طول عن الجواد «هالفيك دو بوزلس» لمارسيل ميزي، وإشراف إليزابيث بيرنارد، وقيادة جاري سانشيز، فيما جاء ثالثاً «النبراس» لندا موصلي، بإشراف توماس فورسي بقيادة ماكسيم فولون.

الجدير بالذكر أن المهرة الناشئة «جنة» المنحدرة من نسل «جوسكو دو كايرو» اشتراها مالكها الحالي من لارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وأكد الجواد «الأدورا» لفلورين سوتا جدارته بفوز لافت بسباق كأس الوثبة بمضمار بيليوستي بالعاصمة الرومانية بوخارست، البالغة جائزته 5.000 يورو، بمشاركة 7 خيول عربية في سن أربع سنوات فما فوق لمسافة 1800 متر.

وقاد الجواد «الأدورا» للفوز الفارس بوجلي سيزبولكس، بإشراف ايفان إيفانوف، بفارق كبير عن «زارا» لكوزمين دوشيتا، بإشراف دان والتر، وقيادة فالنتين اتانسوف، فيما جاء ثالثاً «أوثيفا» بقيادة دانييل لوباسكو، للمالك والمدرب فيوريل دابيجا.

وقطع البطل مسافة السباق البالغة 1800 متر في زمن قدره 2:06:10 دقيقة. من جهة أخرى يستضيف مضمار داكس الفرنسي يوم 10/‏‏10/‏‏2021، سباق كأس الوثبة ستاليونز «بري داهمان» لمسافة 2300 متر البالغة جائزته 16.000 يورو، بمشاركة 8 خيول في سن ثلاث سنوات فقط.

ويمثل خيول الإمارات «مشرف» لشادويل بإشراف فرانسوا روهات، وقيادة فالنتين سيجوي، و«اتشي دو ناكري» لهلال العلوي بإشراف دو ميرسون، وقيادة الكساندر جافلان.

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