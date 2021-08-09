صحيفة: ريبروف يرحل عن العين لتدريب منتخب أوكرانيا

المصدر: سيد مصطفى ■ دبي

يوقع اليوم مدرب العين، الأوكراني سيرجي ريبروف، على العقود الجديدة لتولى القيادة الفنية لمنتخب بلاده رسمياً اعتباراً من اليوم الإثنين، وفق ما أكدته صحيفة «uasport» الأوكرانية.

وسيحلّ سيرجي ريبروف بديلاً للمدرب الحالي والنجم الأوكراني السابق أندري شيفتشنكو، الذي انتهت مهمته مع الفريق بعد خروج منتخب بلاده من الدور ربع نهائي لبطولة أمم أوروبا بالخسارة من إنجلترا برباعية نظيفة.

ونقلت الصحيفة عن مدير المنتخبات الأوكرانية، ميرون ماركيفيتش، قوله: «إن سيرجي ريبروف سيوقع على العقد الجديد لمدة موسمين، إلى جانب عام آخر، مشترطاً بتأهل أوكرانيا إلى كأس العالم 2022 ونهائيات الأمم الأوربية في 2024».

ولم يصدر عن نادي العين أي تعليق رسمي حول الخطوة التي اتخذها مدربه في هذا التوقيت، وقبل أقل من 11 يوماً على انطلاق الموسم الجديد.

وقاد سيرجي ريبروف معسكر العين، الذي أقيم في إسبانيا، في إطار تحضيرات «الزعيم» للموسم الجديد

وسبق للعين أن أعلن في مطلع يونيو الماضي تعيين المدرب الأوكراني سيرغي ريبروف، خلفاً للبرتغالي بيدرو إيمانويل، بنهاية الموسم الماضي.

ونجح «الزعيم» في الفوز على فريق نادي ديبورتيفو ألزيرا الإسباني بهدف دون رد، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين، أول من أمس، قبل عودة الفريق على متن طائرة خاصة إلى دبي لإقامة معسكر داخلي يستمر حتى 16 الجاري في المرحلة الأخيرة من تحضيراته للموسم الجديد. ولم تتضح الصورة كاملة لبديل سيرجي الذي سيقود العين في الموسم الجديد. وصنع ريبروف (47 عاماً) اسمه لاعباً مع دينامو كييف في تسعينات القرن الماضي، كما لعب لتوتنهام هوتسبير ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز في العقد الأول من القرن الجديد.

وقاد المدرب الأوكراني الأهلي السعودي لموسم واحد 2017-2018، وعمل أيضاً مع دينامو كييف وفرنسفاروش المجري.

وأحرز ريبروف لقب الدوري الأوكراني مرتين مع دينامو كييف، كما قاد فرنسفاروش للحصول على لقب الدوري المجري في المواسم الثلاثة الأخيرة.

الزعيم فاز على ديبورتيفو ألزيرا الإسباني بهدف دون رد، في مباراة ودية أول من أمس.

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