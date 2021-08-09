حبيب الفردان يودع النصر

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ دبي

ودّع لاعب وقائد فريق النصر، حبيب الفردان، فريقه رسمياً، ليعلن انتهاء علاقته مع «العميد» عقب عدم الوصول إلى صيغة اتفاق بين الطرفين، حيث قام اللاعب بنشر صورة له بزي النصر على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، مشيراً إلى انتهاء علاقته مع الفريق.

وبدأ حبيب الفردان مع نادي الوصل في موسم 2006، ثم انتقل إلى النصر في 2008، واستمر معه حتى موسم 2014، قبل أن ينتقل إلى الأهلي موسم 2014، ثم وقع مع شباب الأهلي موسم 2017، وعاد بعدها إلى النصر من جديد موسم 2018، وظهر الموسم الماضي بشكل مميز، على الرغم من عدم وجوده بشكل دائم في التشكيل الأساسي، لكن كان له تأثير كبير وأهداف أسهمت في حصد العديد من النقاط لـ«العميد» في مباريات صعبة. ونشر حبيب الفردان صورة له بزي «العميد» في خاصية «استوري» في موقع التواصل «إنستغرام»، وكتب على الصورة: «شكراً على كل شيء»، وتفاعل العشرات من محبي اللاعب وأصدقائه وجماهير «العميد» الذي تمنوا له التوفيق في وجهته المقبلة.

وعلمت «الإمارات اليوم» أن اللاعب اقترب من التعاقد مع نادي الوصل، حيث تداول خبر مفاوضات النادي مع اللاعب من نهاية الموسم الماضي، ولكن لم يصدر أي بيان رسمي من نادي الوصل، ويشير بعض المقربين من اللاعب إلى أنه ربما ينهي مشواره في الوصل.

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