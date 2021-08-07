«صيفنا سعادة» في عجمان يختتم 19 الجاري

المصدر: محمد فاضل ■ عجمان

دخلت النسخة الثانية للبرنامج الصيفي لحكومة عجمان «صيفنا سعادة»، والذي يُقام برعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، مرحلتها الأخيرة التي تختتم في 19 أغسطس الجاري.

ويبرز إلى الواجهة العديد من الفعاليات والأنشطة الرياضية وأبرزها التعليق الرياضي، حيث تفاعل المشاركون بشكل كبير مع ورشة «كيف تصبح معلقاً ناجحاً»، من خلال المعطيات المرتبطة بالخطوات التي تعزز تطوير الموهبة بمشاركة المعلقين محمد الشامسي وعبدالله السعدي من قناتي أبوظبي ودبي الرياضيتين، كما شهدت ورشة كيف تعود لنشاطك الرياضي في مركز شباب عجمان مشاركة واسعة.

وشهدت الفعاليات الصيفية تزايد أعداد المشاركين، حيث وصل العدد إلى 6442 مشاركاً من الذكور والإناث في الأسبوع الثالث، من بينهم 856 مشاركاً في سؤال المسابقة على «إنستغرام».

ونالت الدورة التدريبية لتعليم الغولف في نادي الزوراء للغولف في عجمان وفنون التايكواندو في مراكز الشباب، اهتماماً واسعاً، إضافة إلى برنامج الإعلامي الشامل في مركز شباب عجمان بفعالية «عندك خبر» في دائرة البلدية والتخطيط.

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