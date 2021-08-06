كأس «سوبر الصالات» يُغري النصر والظفرة

المصدر: محمد فاضل ■ الشارقة

تدشن اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات عند الساعة السادسة من مساء اليوم الموسم 2021-2022 لإقامة مباراة كأس السوبر، التي ستجمع فريقي النصر والظفرة على ملعب صالة المجمع الرياضي في نادي مليحة.

وسبق لفريق الظفرة الفوز بلقب بطولة الدوري، بينما فاز النصر بكأس رئيس الدولة في الموسم الماضي، وستقام المباراة بحضور قيادات رياضية من اتحاد كرة القدم، والهيئة العامة للرياضة، ومجلس الشارقة الرياضي الذي يتولى رعاية اللعبة منذ تأسيسها في 2009.

من جهته، أكد الامين العام للجنة التنفيذية للصالات، شهاب العوضي، الوصول للجاهزية الكاملة لخوض منافسات الموسم الجديد بالاستفادة من خبرة الموسم الماضي.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «المباراة ستكون من دون حضور الجمهور ووفقاً للبروتوكول الصحي المعتمد، لكننا نتطلع الى ان يتم اعتماد البروتوكول الجديد لاتحاد الكرة بحيث يحضر الجمهور في المباريات المقبلة»، وتابع: «ينتظرنا موسم حافل بالمباريات، والجاهزية بأعلى الدرجات في كل الجوانب التحكيمية والتنظيمية». ويقود النصر المدرب البرازيلي رافائيل الذي تم التجديد معه للموسم الثالث على التوالي، فيما يقود الظفرة المدرب الصربي ايدو. وتضم تشكيلة العميد ثلاثة لاعبين برازيليين من فئة المقيمين، والشيء نفسه ينطبق على الظفرة، وستكون المباراة منقولة عبر قناة الشارقة الرياضية، حسب ما تم الإعلان عنه من قبل القناة.

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