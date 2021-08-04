رسالة بطل أولمبياد طوكيو إلى دبي.. "شكراً" بحروف من ذهب

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بعث البطل الأولمبي العالمي في الريشة الطائرة الدنماركي فيكتور أكسيلسن رسالة شكر إلى مجلس دبي الرياضي مرفقة بصورته حاملاً الميدالية الذهبية التي فاز بها في أولمبياد طوكيو، بعدما تغلب في المباراة النهائية على حامل اللقب الصيني تشين لونغ بنتيجة 21 – 15، 21 – 12 ليكون أول لاعب غير آسيوي يفوز بذهبية فردي تنس الريشة الأولمبي منذ عام 1996.

وقال مجلس دبي الرياضي في بيان: "يحتفل البطل العالمي الدنماركي فيكتور أكسيلسن بفوزه بذهبية أولمبياد طوكيو في رياضة الريشة الطائرة، وذلك في زيارته إلى دبي خلال الأيام المقبلة، وأصبح رصيد أكسيلسن ميداليتين أولمبيتين بعد أن أحرز الميدالية البرونزية في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016".

وكان أكسيلسن قد قضى قرابة 10 شهور في دبي خلال عامي 2020 و2021، حيث تدرب في مجمع حمدان الرياضي ومجمع ند الشبا الرياضي برفقة مدربه، وأشاد بحسن الضيافة والتسهيلات التي قدمها له مجلس دبي الرياضي للتدريب والاستعداد الجيد للأولمبياد في المنشآت الرياضية بدبي المجهزة بأحدث الأجهزة وفق أفضل المعايير العالمية، كما زار مقر المجلس في حي دبي للتصميم.

وتوج فيكتور أكسيلسن بطلاً للعالم في عام 2017 بعد فوزه في المباراة النهائية في بطولة العالم للريشة الطائرة التي أقيمت في اسكتلندا، وفاز بالميدالية البرونزية في بطولة الألعاب الأولمبية ريو 2016، وهو أيضاً يعد أول لاعب أوروبي يفوز بلقب بطولة العالم للريشة الطائرة بعدما فاز على الكوري كانغ جي ووك في بطولة العالم للناشئين 2010، وكان أول تتويج له ببطولة أوروبية عام 2016.

وفاز بعدها ببطولة كأس توماس للريشة الطائرة في العام ذاته، كما فاز بذهبية البطولة الأوروبية مرة أخرى عام 2018 في فئة الفردي، وفاز بلقب البطولة ذاتها العام الجاري في فئة الفرق، وله العديد من الميداليات في مختلف البطولات العالمية.

وكانت دبي قد استضافت أكثر من 50 معسكراً تدريبياً لمنتخبات ولاعبين في مختلف الرياضات استعداداً لأولمبياد طوكيو، كما باتت دبي قبلة النجوم وأبطال العالم من الرياضيين الذين يحرصون على الحضور إليها باستمرار لما توفره من منشآت وبنية تحتية مؤسسة ومصممة بأعلى المواصفات العالمية، وما تتميز به من أجواء آمنة ومناسبة لممارسة الرياضة والنشاط البدني.

وتعد دبي مركزاً دولياً لرياضة الريشة الطائرة بفضل البرامج والبطولات التي ينظمها مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع الاتحاد الدولي للعبة، حيث يولي المجلس اهتماماً كبيراً بتطوير اللعبة وزيادة انتشارها.

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