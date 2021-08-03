صالح ونادر خارج حسابات المنتخب.. 27 لاعباً إلى معسكر صربيا

المصدر: منصور السندي ■ دبي

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك عن اختيار 27 لاعباً من أصل 29 كان قد تم اختيارهم في القائمة الموسعة التي أعلنت أخيراً استعداداً للسفر إلى صربيا لبدء معسكر إعداد خارجي هناك خلال الفترة من السادس حتى 13 الجاري في إطار تحضيرات المنتخب للدور النهائي من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويلعب الأبيض ضمن الجموعة الأولى إلى جانب منتخبات كوريا الجنوبية وإيران والعراق وسورية ولبنان، ويستهل الأبيض مشواره في الدور النهائي للتصفيات بلقاء منتخب لبنان في الثاني من ديسمبر المقبل ومنتخب سورية في السابع منه.

وضمت القائمة اللاعبين: علي خصيف، فهد الظنحاني، عادل الحوسني، محمد الشامسي، بندر الأحبابي، وليد عباس، شاهين عبدالرحمن، محمد برغش، محمد العطاس، يوسف جابر، خليفة الحمادي، محمود خميس، حسن المحرمي، علي سالمين، عبدالله حمد، عبدالله رمضان، ماجد حسن، عبدالله النقبي، فابيو دي ليما، خليل الحمادي، خلفان مبارك، طحنون الزعابي، كايو كانيدو، محمد جمعة، علي صالح، علي مبخوت، سبيستيان تيغالي.

وشهدت القائمة الجديدة استبعاد لاعبين فقط هما مدافع الشارقة الحسن صالح ولاعب العين يحيى نادر.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news