اتفاقية شراكة بين نادي الإمارات والجامعة الأميركية في رأس الخيمة

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ رأس الخيمة

زار وفد نادي الإمارات، برئاسة يوسف البطران، الجامعة الأميركية برأس الخيمة، لعقد اتفاقية تهدف إلى تعزيز جهود نادي الإمارات، الرامية إلى رفع الكفاءة في كل أنشطة النادي، وتنفيذاً للتوجيهات والخطط المرسومة، حتى يصبح النادي نموذجاً للأندية الرياضية الناجحة.

وكان في استقبال وفد نادي الإمارات البروفيسور حسن العلكيم، رئيس الجامعة، وضم الوفد الزائر أعضاء مجلس الإدارة سعيد مصبح، ويوسف البلوشي، وثاني الشحي، وشيخة آل علي. وقال النادي في بيان أمس: «اتفق الطرفان، خلال الزيارة، على إبرام اتفاقية تعاون وشراكة، لتوفير منح دراسية للاعبي النادي المميزين علمياً ورياضياً، وتبادل التدريب الميداني بين الجهتين، وكذلك تبادل استخدام المرافق الرياضية والفعاليات والأنشطة المختلفة». من جهته، قال يوسف البطران، إن الجامعة تصنف ضمن المؤسسات التعليمية الرائدة على المستويين الإقليمي والعالمي، وإنها إحدى الوسائل لتعزيز قيمة الابتكار والتطوير سعياً لبلوغ أعلى معايير العمل الرياضي والإداري، من أجل تعزيز التعاون والمشاركة في مجموعة من المبادرات، بما في ذلك التدريب الميداني، والمشاريع والفعاليات والأنشطة الأكاديمية، والبحوث العلمية وبرامج التوعية.

وأضاف: «هذه الجامعة رائدة في الدراسات العلمية والمتقدمة، وستساعد منسوبي النادي على التطور مهنياً وأكاديمياً، وتوظيف خبراتهم المكتسبة، ومساعدة النادي بما يمكن من استدامة الأداء المتميز، وتأتي هذه الشراكة في سياق حرصنا على تطبيق المسؤولية الاجتماعية».

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