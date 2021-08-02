الجاري موعد الإعلان عن نجوم موسم المحترفين 16

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

اعتمد مجلس إدارة رابطة المحترفين تعديلات لائحة تراخيص الأندية لدورة التراخيص 2022-2023، كما اطلع على التحضيرات لحفل جوائز رابطة المحترفين، حيث سينطلق التصويت للمرشحين للجوائز في الثاني من أغسطس الجاري، وينتهي في الخامس منه، وسيتم الإعلان عن الفائزين بحفل سيقام في 16 أغسطس الجاري.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الأول لموسم 2021-2022، الذي عقد، أمس، بتقنية الاتصال المرئي (عن بُعد)، برئاسة رئيس مجلس الإدارة، عبدالله ناصر الجنيبي، وحضور كل من نائب الرئيس، جمال حامد المري، ومحمد عبيد اليماحي، وحسن طالب المري، وطارق علي الشبيبي، وسعيد عبيد الكعبي، وجواهر عبدالعزيز السويدي أعضاء مجلس الإدارة، ومصعب المرزوقي مدير قطاع الخدمات المساندة ود.خالد محمد عبدالله مستشار تطوير الأعمال.

وقال مجلس إدارة الرابطة في بيان: «تم خلال الاجتماع الاطلاع على التحضيرات لانطلاق الموسم الجديد 2021-2022، الذي ستكون الطموحات فيه كبيرة، مع سعي الرابطة للقيام بخطوات تطويرية على كل الأصعدة، لتعزيز مكانة بطولات المحترفين ومواصلة البناء على الجهود التي تحققت».

وعبّر مجلس الإدارة عن تقديره وشكره لشركات كرة القدم في الأندية، على جهودها الكبيرة التي بذلتها تحضيراً للموسم الجديد، ليس على صعيد تجهيز فرقها لمسابقات المحترفين فحسب، لكن من خلال العمل الذي تقوم به لتحضير المرافق من ملاعب ومنشآت وفرق عمل، وفق المواصفات والمعايير اللازمة لضمان جودة المسابقات، ومواصلة إقامتها وفق أفضل وأحدث الخطوات التي تجعل الدوري يتبوأ الريادة القارية، وفق الخطة الاستراتيجية للرابطة 2020-2023.

كما تم خلال الاجتماع اعتماد صرف توزيعات شركات كرة القدم المحترفة لموسم 2020-2021، واطلع المجلس على مستجدات الرعاية والتسويق، والأمور الفنية، من خلال استعراض تقارير اللجان ومراجعتها، من أجل بحث تطبيق أفضل الإجراءات اللازمة لضمان جهود التطوير المستدامة.

مجلس إدارة الرابطة اطلع على مستجدات الرعاية والتسويق والأمور الفنية.

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