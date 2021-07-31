"صيفنا سعادة" يدرب منتسبي الغولف والتايكواندو والتعليق الرياضي في عجمان

المصدر: الإمارات اليوم

شهدت النسخة الثانية للبرنامج الصيفي لحكومة عجمان "صيفنا سعادة"، والذي يستمر حتى 19 أغسطس المقبل، ويقام برعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، المزيد من الفعاليات الرياضية والمجتمعية التي حظيت بالاهتمام والمتابعة. وقدمت الفعاليات دروسا لمنتسبي الغولف والتايكواندو وفي التعليق الرياضي.

وتفاعل المشاركون في ورشة " كيف تصبح معلقا رياضيا ناجحا"، مع المعطيات المرتبطة بالخطوات التي يمكن أن تعزز تطوير الموهبة والاستفادة من الأجواء المرتبطة بها بمشاركة المعلقين محمد الشامسي وعبدالله السعدي من قناتي أبوظبي ودبي الرياضيتين، اضافة الى ورشة كيف تعود لنشاطك الرياضي، والذي أقيم بمركز شباب عجمان وتناول الخطوات المطلوبة والتمارين المناسبة للبدء في ممارسة الرياضة وعدد الحصص التدريبية الأسبوعية والبرنامج الغذائي للمحافظة على الوزن المثالي والجدول الزمني للراحة. وتم تنظيم الدورة التدريبية لتعليم الغولف في نادي الزوراء للغولف في عجمان، وفنون التايكوندو في مراكز الشباب، إلى جانب برنامج الإعلامي الشامل في مركز شباب عجمان.

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