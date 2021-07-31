شباب الأهلي يوافق على تمديد إعارة لياندرو إلى عجمان

المصدر: سيد مصطفى ■ عجمان

توصل عجمان إلى اتفاق رسمي مع شباب الأهلي لتمديد إعارة البرازيلي لياندرو لموسم إضافي. وكان لياندرو انتقل إلى «البرتقالي» في فترة الانتقالات الشتوية الموسم الماضي على سبيل الإعارة ليتم قيده في خانة اللاعبين المقيمين، وأكد ذلك حساب عجمان على «تويتر».

وتوهج اللاعب البرازيلي في آخر مباريات عجمان بدوري الخليج العربي، إذ قاد فريقه للبقاء في المحترفين بعد أن سجل هدف الفوز في شباك الفجيرة في وقت قاتل من عمر المباراة، وتحديداً قبل أربع دقائق من النهاية، وبذلك يكون عجمان قد أنهى احتياجاته من اللاعبين الأجانب والمقيمين، بعد أن تعاقد قبل أيام قليلة مع الكولومبي مينا. وتضم قائمة عجمان من الأجانب، السلوفيني ساماردجيتش، والتونسي فراس بالعربي، والكولومبي مينا، والغامبي أبوبكر تراولي، فيما تضم قائمة المقيمين: المغربيين عصام فايز وعصام سحتيت، والبرازيلي لياندرو، والنيجيري إيمانويل. ووجهت إدارة عجمان الشكر إلى نادي شباب الأهلي لموافقته على إعارة اللاعب البرازيلي وتسهيل جميع الإجراءات الخاصة بذلك. وجاء في حساب عجمان على «تويتر»: «هذا التعاون اعتدناه من إدارة شباب الأهلي وحرصها الدائم على تعزيز علاقتها مع الأندية كافة».

لياندرو اشتهر بتسجيله هدف «البقاء» لعجمان الموسم الماضي في مباراة الفجيرة.

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