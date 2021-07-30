مجلس الشارقة الرياضي يستكمل أعمال الإضاءة بميدان سباقات الهجن

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

كشف مجلس الشارقة الرياضي عن انتهاء أعمال الإضاءة بميدان نادي الشارقة لسباقات الهجن، على امتداد مسافة ثلاثة كيلومترات، بتنفيذ وإشراف هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، وشملت 80 عموداً و80 قاعدة و80 كشاف إنارة بقوة 120 واط لكل منها، وذلك في إطار تحسين وتطوير الخدمات والمرافق في النادي، بما يتواكب مع الدعم اللامحدود للرياضة في الإمارة الباسمة.

وقال رئيس مجلس الشارقة الرياضي، عيسى هلال الحزامي، في بيان لمجلس الشارقة الرياضي، أمس: «حريصون على تطوير كل ما يتعلق برياضات الهجن التي تمثل قيمة كبيرة في الإمارة، تنفيذاً لرؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي».

وأضاف: «يولي المجلس اهتماماً كبيراً بالنادي وتحقيق متطلباته، من خلال التنسيق المباشر عبر قسم متابعة المنشآت الرياضية بإدارة الخدمات المساندة، من أجل زيادة الفرص التحسينية بالنادي، وتجويد الخدمات ورفع كفاءة المرافق المختلفة، بما يخدم هذه الرياضة التي تمثل تراثاً عريقاً وفخراً كبيراً وامتداداً للحفاظ على التقاليد الموروثة من جيل لآخر، حيث تعد سباقات الهجن من الرياضات التي تدل على التاريخ الأصيل، ويولي المجلس اهتمامه لمتطلبات النادي للحفاظ على ثقافة سباقات الهجن».

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