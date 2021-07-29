«أبوظبي للدراجات» يحتفي بفوز فريق الإمارات بطواف فرنسا

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

نظم نادي أبوظبي للدراجات الهوائية، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، والشركة الوطنية للضمان الصحي (ضمان)، فعالية في جزيرة الحديريات للاحتفال بفوز فريق الإمارات للدراجات بلقب طواف فرنسا للعام الثاني على التوالي، من خلال نجم الفريق السلوفيني بوجاتشا.

ودخل بوجاتشار البالغ من العمر 22 عاماً تاريخ رياضة الدراجات حيث أصبح أصغر دراج يفوز باللقب لعامين متتالين، في حين عزز مكانته كأفضل دراج يشارك في الجولات الكبرى.

حضر الفعالية رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي، مطر اليبهوني، والأمين العام لمجلس أبوظبي، عارف العواني، ونائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي، خالد بن شيبان. وأقيمت الفعالية بعنوان «طلعة قميص طواف فرنسا»، وشارك فيها 150 دراجاً عبّروا عن فرحتهم بالإنجاز الكبير.

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