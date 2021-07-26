270 فعالية رياضية في دبي خلال النصف الأول من العام الجاري

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

شهدت دبي تنظيم 270 فعالية رياضية دولية ومحلية بدعم وإشراف وتعاون من مجلس دبي الرياضي، خلال الفترة من 1 يناير حتى 30 يونيو من العام الجاري أقيمت في مختلف مناطق دبي، وذلك ضمن أجندة الفعاليات الرياضية السنوية المتنوعة.

وكشف مجلس دبي الرياضي عن الأرقام والإحصاءات الخاصة بالفعاليات الرياضية خلال النصف الأول من 2021، التي تنوعت بين بطولات دولية وفعاليات مجتمعية وفعاليات خاصة بالرياضة النسائية ومؤتمرات ومعارض وفعاليات إلكترونية وافتراضية، ضمن 55 لعبة رياضية مختلفة.

وقال المجلس في بيان أمس، إن دبي استضافت 47 حدثاً رياضياً دولياً بمشاركة أكثر من 50 ألف رياضي من مختلف الجنسيات والأعمار، فيما أقيمت 151 فعالية محلية مجتمعية شارك فيها 39 ألفاً و409 مشاركين من فئات المجتمع كافة، واشتملت قائمة الفعاليات على 45 فعالية رياضية مخصصة للسيدات فقط، و20 بطولة للرياضات الإلكترونية، و7 فعاليات مخصصة للمؤتمرات والمعارض والجوائز، كما استضافت دبي 53 معسكراً تدريبياً للأندية والمنتخبات العالمية للألعاب الجماعية والفردية.

وتوزعت الفعاليات الرياضية، التي أقيمت بتنظيم أو بالتعاون مع المجلس، على مختلف مناطق دبي ومن أبرزها محمية المرموم التي استضافت 27 فعالية، ومنطقة جميرا التي استضافت 16 فعالية، ومنطقة حتا التي استضافت 4 فعاليات رياضية.

وتصدرت منافسات النسخة الـ25 من كأس دبي العالمي للخيول، الذي ينظمه نادي دبي لسباقات الخيل في «ميدان» بالسبت الأخير من شهر مارس كل عام، قائمة الأحداث الرياضية التي نظمت في النصف الأول من العام الجاري ويحظى بشهرة عالمية، وحقق فيه غودولفين ثلاثية تاريخية غير مسبوقة بفوزه بالكأس الأغلى في العالم للمرة الثالثة على التوالي، كما تضمنت الفعاليات بطولة أوميغا ديزرت كلاسيك، النسخة 32، التي أقيمت في نادي الإمارات للغولف وشارك فيها نخبة من أفضل لاعبي العالم تنافسوا على جوائز مالية بلغت 3.25 ملايين دولار أميركي، وحقق فيها البريطاني بول كيسي فوزه الـ15 في الجولة الأوروبية التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، كما تضمنت الفعاليات بطولة سوق دبي الحرة للتنس التي شهدت فوز الروسي أصلان كاراتسيف بلقب منافسات الرجال بعد تغلبه على الجنوب إفريقي لويد هاريس 6 – 3 و 6 – 2، وفازت حاملة اللقب الإسبانية غاربين موغوروزا على باربورا كريجيكوفا بنتيجة 7 – 6 و 6 – 3.

وشهدت منافسات بطولة دبي للرجل الحديدي (أيرون مان) مشاركة أكثر من 1000 رياضي ورياضية من 86 دولة من مختلف قارات العالم من بينهم 790 مشاركاً جاؤوا من خارج الدولة خصيصاً للمشاركة في النسخة السادسة من هذه البطولة العالمية التي أقيمت على شاطئ أم سقيم في شارع جميرا وامتدت منافساتها إلى شارع القدرة وصولاً لمنطقة محمية المرموم، وسجل خلالها الدنماركي دانيال بيكيجارد رقماً قياسياً جديداً بعد فوزه بالمركز الأول، وفازت السويسرية دانييلا ريف بلقب السيدات للمرة الثالثة.

كما استضافت دبي النسخة الـ13 من بطولة آسيا للملاكمة للرجال والسيدات دلهي - دبي 2021 التي نظمها الاتحادان الآسيوي والإماراتي للملاكمة بالتعاون مع الاتحاد الهندي للملاكمة ومجلس دبي الرياضي وشارك فيها 150 ملاكماً وملاكمة من 17 دولة آسيوية خاضوا خلالها 130 نزالاً على مدار 10 أيام للحصول على 20 ميدالية ذهبية و20 ميدالية فضية و38 ميدالية برونزية، وأقيمت نهائيات البطولة العالمية للرياضات الإلكترونية (PubG Mobile) بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في «كوكاكولا أرينا» وسط دبي، بمشاركة 16 فريقاً ضموا نخبة نجوم الرياضات الإلكترونية وأبطال لعبة «الببجي» من حول العالم تنافسوا على لقب البطولة وجوائز بقيمة مليوني دولار.

ومن بين الفعاليات التي أقيمت في دبي تصفيات بطولة أستراليا المفتوحة للتنس التي أقيمت في استاد سوق دبي الحرة للتنس، وسباق هانكوك 24 ساعة العالمي للسيارات الذي أقيم في دبي أوتودروم بمشاركة 500 سائق من مختلف أنحاء العالم، ومعرض دبي كلاسيك للياقة البدنية الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة 550 رياضياً وعارضاً، وسباق ألترا ماراثون المرموم الذي شارك فيه 225 عداء.

ونظم مجلس دبي الرياضي سباق تحدي دبي لجري السيدات الذي أقيم على أربع مراحل في مناطق سياحية مختلفة في دبي وهي حديقة سفاري دبي ونخلة جميرا وحديقة دبي المضيئة ومنطقة السيف، وشاركت أكثر من 1200 عداءة في جميع مراحل السباق حيث جمعن الميداليات الأربع التي صممت بطريقة مبتكرة لتشكل سوياً ميدالية كبيرة تحمل اسم دبي مع صور المناطق السياحية الأربع التي تعد أبرز الوجهات العائلة السياحية والرياضية المميزة في إمارة دبي، والتي منحت المشاركات والمتابعين تجربة فريدة استمتعوا خلالها بأجمل المناطق في الإمارة وتعرفوا على مواقع الجذب السياحي، وبذلك مثل التحدي دعماً لقطاع السياحة الرياضية الداخلية.

ومن أبرز الفعاليات التي أقيمت خلال النصف الأول من العالم الجاري دورة ند الشبا الرياضية التي أقيمت خلال شهر رمضان، وسباق القفال للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً في نسخته رقم 30 من جزيرة صير بونعير في عمق الخليج العربي وحتى شواطئ دبي ووصل عدد السفن المشاركة في السباق إلى 106 سفن، كما تضمنت الفعاليات سباق السلم للدراجات الهوائية للرجال والسيدات، والمرحلة السادسة من طواف الإمارات العالمي للدراجات الهوائية، وسباق داماك للدراجات الهوائية، وتحدي سبينس 92 للدراجات الهوائية الذي يشارك فيه أكثر من 1500 دراج سنوياً، وبطولة فزاع الدولية الثانية عشرة لألعاب القوى لأصحاب الهمم المؤهلة لأولمبياد طوكيو التي شارك فيها منتخبات 63 دولة، وغيرها الكثير من الفعاليات التي أقيمت في مختلف مناطق دبي.

• 50 ألف مشارك في 47 فعالية رياضية دولية أقيمت في دبي خلال النصف الأول من العام الجاري.

• 151 فعالية محلية مجتمعية شارك فيها 39 ألفاً و409 مشاركين من فئات المجتمع كافة.

• محمية المرموم استضافت 27 فعالية، ومنطقة جميرا 16 فعالية، وحتا استقطبت 4 فعاليات رياضية.

• كأس دبي العالمي للخيول تصدر قائمة الأحداث الرياضية التي نظمت في النصف الأول من العام.

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