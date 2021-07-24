المغربي طارق السكتيوي مدربا لفريق الإمارات

المصدر: محمد فاضل - رأس الخيمة

علمت "الإمارات اليوم" من مصدر في نادي الإمارات، أن شركة كرة القدم في النادي تعاقدت مع المدرب المغربي طارق السكتيوي لقيادة الفريق الاول في الموسم المقبل لدوري الخليج العربي. وأشار المصدر إلى ان مدة العقد لموسم واحد. ومن المنتظر أن يصل المدرب إلى الإمارات خلال الساعات المقبلة تمهيدا لاستكمال الاجراءات الادارية وقيادة الفريق في التدريب الاول مساء يوم غد.

وسبق لطارق السكتيوي أن خاض تجربة سابقة كلاعب في الإمارات مع فريق عجمان، وكانت أكثر فتراته الاحترافية تميزا حين لعب لفريق بورتو البرتغالي، كما درب سابقا فريقي المغرب الفاسي ونهضة بركان المغربيين، وحقق مع الأول كأس العرش المغربي، ومع الثاني لقب كأس الاتحاد الافريقي.

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