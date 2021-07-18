خورفكان يستعد للموسم المقبل بـ 10 لاعبين جدد

المصدر: محمد فاضل ■ خورفكان

عزز فريق خورفكان صفوفه بوجوه كروية جديدة، استعداداً لخوض غمار الموسم المقبل لدوري الخليج العربي، ولتعزيز النجاح الذي حققه في الموسم الماضي واحتلاله المركز العاشر.

وتعكس التعاقدات وتجديد العقود الجديدة تطلعات نادي خورفكان للحفاظ على المكتسبات الماضية، وتعزيزها، انطلاقاً من نوعية وأهمية اللاعبين الذين تم التعاقد معهم.

ويعتبر خورفكان من أكثر الأندية نشاطاً في سوق الانتقالات الحالية، سواء بنظام العقود الدائمة أو الإعارة للمواطنين والأجانب والمقيمين. وتعاقد النادي حتى الآن مع 10 لاعبين جدد بينم لاعبين بالإعارة، بينما جدد لتسعة من اللاعبين المستمرة عقودهم من الموسم الماضي.

واستغنى في المقابل، عن البرازيليين برونو جوس ورامون لوبيز، مقابل تعاقده مع لاعب أجنبي واحد، هو العراقي، الحامل للجنسية الهولندية أسامة رشيد، وتجديد عقد البرازيلي غيميريتش (دودو)، فيما لايزال عقد البرازيلي باولينيو مستمراً.

ومع وجود ثلاثة أجانب في صفوف (النسور)، يترقب جمهور الفريق التعاقد مع الأجنبي الرابع، الذي سيلعب في الهجوم.

وركز خورفكان في تعاقداته على اللاعبين المواطنين الذين يجيدون اللعب في الوسط والهجوم، وأبرزهم الثلاثي محمد خلفان القادم من الشارقة، ومهند خميس القصاب وجاسم يعقوب من النصر، وفهد حديد القادم من العين، وجميعهم خاضوا تجارب اللعب مع المنتخبات الوطنية، وهو ما يعكس رغبة الجهاز الفني لخورفكان الذي يقوده البرازيلي كايو بالتنويع في ما يتعلق بالمهاجمين وتوفير دكة قوية من اللاعبين لموسم طويل.

وجدّد نادي خورفكان عقود تسعة لاعبين، وهم كل من البرازيلي رافائيل غيميريتش (دودو) واللاعب فلاح وليد من نادي العين وعبدالله الرفاعي من نادي الوحدة ويوسف عبدالكريم العامري من نادي الجزيرة، كما جددت إدارة خورفكان عقود اللاعبين المواطنين سالم علي الحمادي، وعبدالله يوسف وعادل سبيل وأحمد محمود ديدا وعامر مبارك. وحافظ خورفكان على عدد من نجوم الموسم الماضي المستمرة عقودهم ليكونوا ركائز الموسم الموسم الجديد، وهم كل من حارس المرمى محمد يوسف والمدافع أحمد عيسى، والمحترف البرازيلي باولينيو ومواطنه المقيم انطونيو جونيور، وخالد عبدالله مبارك، وعمر أحمد جوهر.

التعاقدات الجديدة:

- مسعود سليمان وإبراهيم سعيد من الظفرة.

- أحمد الزيودي وعبدالله النوبي من الفجيرة.

- فهد حديد من العين.

- محمد خلفان من الشارقة.

- مهند خميس من النصر.

- جاسم يعقوب من النصر (إعارة).

- حمدان ناصر من شباب الأهلي (إعارة).

- العراقي أسامة رشيد.

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