الفجيرة يدشن تدريباته 24 الجاري.. ويخوض 4 ودّيات

المصدر: محمد فاضل ■ الفجيرة

كشف مدرب الفريق الأول لنادي الفجيرة، محمد التيمومي، بأن التدريب الأول للفريق سيبدأ في 24 يوليو الحالي، في ملاعب الفجيرة، باستعدادات أولية تستمر حتى 13 من أغسطس المقبل، في مرحلته الأولى، تمهيداً للمشاركة في الموسم المقبل لدوري الدرجة الأولى.

وقال التيمومي لـ«الإمارات اليوم»: «سنكتفي بمعسكر داخل الدولة تماشياً مع الإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا، لذلك سينتظم الفريق في معسكر تدريبي في دبي بداية من 14 أغسطس المقبل، ويستمر لأسبوعين، تمهيداً لمرحلة خوض المباريات الودية التي من المقرر أن تكون أربع مباريات ودية، منها اثنتان في دبي، واثنتان في الفجيرة، قبل انطلاق الموسم الجديد». وبخصوص التعاقد مع اللاعبين الأجانب، أكد التيمومي أنه يجري في الوقت الحاضر العمل على التعاقد مع لاعبين مقيمين، تمهيداً لاستكمال جميع عناصر الفريق.

وفيما إذا تم تحديد أسماء الفرق التي ستتم مواجهتها ودياً، قال إن ذلك قيد الاعتماد، مشيراً إلى أنها ستكون مباريات قوية ومفيدة فنياً، وهنالك عمل إداري، لكي تكون مع فرق تتقاسم مع الفجيرة بأهمية المباريات.

وكان الفجيرة قد التحق بفرق الدرجة الأولى بعد هبوطه من دوري الخليج العربي برفقة حتا.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news