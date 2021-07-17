اتحاد السباحة ينظّم تجارب لاختيار عناصر المنتخبات الوطنية

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ دبي

ينظّم اتحاد السباحة عند التاسعة من صباح اليوم، في مسبح نادي الوصل، تجارب لاختيار عناصر المنتخبات الوطنية للسباحة للأعمار من 12 حتى 17 سنة، والعمومي، قبل المشاركة في بطولة الخليج، المقررة خلال الفترة من 19 إلى 22 أغسطس المقبل في الدوحة، واستضافة البطولة العربية الأولى للسباحة بالمجرى القصير في أبوظبي، خلال الفترة من 24 إلى 27 أكتوبر المقبل.

وأكد الأمين العام لاتحاد السباحة، عبدالله الوهيبي، لـ«الإمارات اليوم» أن الاتحاد خاطب الأندية لإرسال كشف السباحين المشاركين في الاختبارات لاختيار أفضل العناصر، وقال إنه سيتم تقييم المشاركين لتمثيل الدولة في البطولات الخليجية والعربية المقررة إقامتها خلال العام الجاري.

وكان اتحاد السباحة قد أعلن خلال حسابه الرسمي الأسبوع الماضي، اعتماد لائحة النظام الأساسي، إذ سيقوم بإرسال اللائحة إلى الاتحاد الدولي للسباحة، لاعتمادها، ومن ثم متابعة بقية الإجراءات لاستكمال العملية الانتخابية التي كان قد طلب الاتحاد الدولي للسباحة تأجيلها لحين اعتماد لائحة النظام الأساسي منذ أغسطس الماضي.

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