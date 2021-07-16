المنذري يتخلّى عن «الكشة» بعد انتقاله للعين

المصدر: العين ■ الإمارات اليوم

أكملت شركة نادي العين لكرة القدم، تعاقدها مع حارس المرمى سلطان المنذري، (26 عاماً)، بعقد لثلاث سنوات، قادماً من الوصل في صفقة انتقال حر، وظهر الحارس خلال انتقال للفريق بتسريحة جديدة، إذ تخلى عن شعره الكثيف (الكشة) التي كان معروفاً بها خلال مشواره مع «الإمبراطور».

وقال المنذري في تصريحات صحافية للموقع الرسمي لنادي العين، إن انضمامه إلى «الزعيم» بمثابة خطوة مهمة له في مشواره الكروي، موضحاً: «لاعب كرة القدم يبحث دائماً عن التحديات الكبيرة، على المستوى الشخصي أتطلع إلى تحقيق طموحاتي مع (الزعيم) كبير دورينا، وأشعر بسعادة بالغة لإكمال صفقة انتقالي إلى العين، ولا أنسى هنا أن أشكر إدارة الوصل وجماهير الإمبراطور على الدعم اللافت خلال الفترة التي أمضيتها في النادي، الذي أكنّ له كل التقدير».

وحول حجز مكانه في التشكيلة الأساسية، قال: «العين يضم حراس مرمى على أفضل مستوى، بقيادة الدولي خالد عيسى، لذلك تركيزنا يقتصر على العمل بروح الفريق، ودعم الحارس الأساسي في التشكيلة، لأن تألقه يمنح الثقة للفريق، وينعكس إيجاباً على بقية حراس مرمى العين، ويحفزهم على مضاعفة الجهود من أجل تطوير مستواهم، والأهم دائماً بالنسبة للجميع أن يحقق الفريق النتائج القوية التي تسعد جماهيره الوفية، وتتسق مع طموحات اللاعبين، وأهداف النادي الكبير».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news