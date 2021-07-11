العين يدشن تحضيراته ويغادر إلى معسكر إسبانيا نهاية الأسبوع الجاري

المصدر: معاذ كمبال À العين

انطلقت أمس تدريبات فريق العين لكرة القدم على ملعب خليفة بن زايد تحت قيادة المدرب الجديد، الأوكراني سيرجي ريبروف، استعداداً للموسم الكروي الجديد، عقب اختتام المرحلة الأولى، التي شهدت خضوع جميع اللاعبين للفحوص الطبية، فيما ستغادر بعثة الفريق نهاية الأسبوع الجاري إلى إسبانيا، وذلك عبر طائرة خاصة للدخول في معسكر حتى منتصف الشهر المقبل.

وأكد رئيس قسم العلاج والتأهيل بالمستشفى التشيكي في العين، الاستشاري بمركز الفيفا الطبي، تريبينجاك، الذي أشرف على الفحوص الطبية للاعبي الفريق أن جميع اللاعبين أكملوا الفحوص، التي شهدت كشف تخطيط القلب، وفحص الدم والعضلات، ومسحة كوفيد-19، اتساقاً مع الفحوص المعتمدة في بروتوكول اتحاد الكرة و«الفيفا».

وقال تريبينجاك للموقع الرسمي لنادي العين إن الفحوص الطبية الشاملة للاعبي فرق كرة القدم التي تسبق انطلاقة الموسم هي غاية في الأهمية، وأضاف: «يخضع اللاعبون لفحوص شاملة، بغرض الوقوف على سلامتهم، وشخصياً سعيد جداً بأن كل الأمور مضت بالصورة المطلوبة، وأتمنى التوفيق لفريق العين في الموسم الجديد».

وتتواصل تدريبات الفريق يومياً خلف الأبواب المغلقة، وفقاً للبروتوكول المعمول به للحد من تفشي فيروس كورونا، وكانت إدارة النادي اعتمدت خطة المدرب لتحضيرات الموسم الجديد، وتشمل خوض عدد من المباريات الودية خلال معسكر إسبانيا.

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