منتخب كرة القدم الإلكترونية يُشارك في بطولة غرب آسيا

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

يُشارك منتخب كرة القدم الإلكترونية في النسخة الثانية لبطولة غرب آسيا، التي تقام تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم، على مدار يومي 15 و16 يوليو الجاري، بمشاركة أربعة اتحادات وطنية هي: الإمارات والسعودية والكويت وقطر، وهي المشمولة ضمن قائمة الاتحاد الدولي للألعاب الإلكترونية.

وقال اتحاد الكرة في بيان أمس: «تأتي مشاركة منتخبنا ضمن التعاون القائم بين اتحاد الإمارات لكرة القدم مع جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية، حيث سيمثل منتخبنا أربعة لاعبين، هم: راشد الزعابي، أحمد السويدي، عمر الحمادي، وإبراهيم العوضي».

وأضاف: «أسفرت نتائج القرعة التي أقيمت أمس، عن إقامة 12 مباراة في اليوم الأول، حيث تم وضع المنتخبات المشاركة بمجموعة واحدة، وتلعب بنظام الدوري من مرحلتين: ذهاباً على منصة PlayStation، وإياباً على منصة Xbox، ويحصل المنتخب الفائز في كل مباراة على 3 نقاط، نقطة للفريق المتعادل، صفر للخاسر، وفي اليوم الثاني، واعتماداً على الترتيب النهائي بعد المرحلة الأولى، تخوض المنتخبات المشاركة منافسات المرحلة الثانية، بحيث يلعب الفريق صاحب المركز الأول مع الفريق صاحب المركز الثاني، لتحديد الفائز بالبطولة، ويلعب الفريق صاحب المركز الثالث مع الفريق صاحب المركز الرابع، لتحديد المركزين الثالث والرابع».

من جهته، قال عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، عضو اللجنة التنفيذية، رئيس لجنة الإعلام والتسويق في اتحاد غرب آسيا لكرة القدم، حميد الطاير: «إن مشاركة المنتخب في النسخة الثانية للبطولة، تأتي في إطار جهود اتحاد كرة القدم لتعزيز وجود منتخبنا لكرة القدم الإلكترونية في مختلف البطولات الإقليمية والقارية والعالمية»، مشيداً بالتعاون المثمر مع جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية، خاصة ما يتعلق بتأهيل اللاعبين، وصقل مواهبهم في اللعبة التي بدأت تنتشر بشكل كبير، وتحظى باهتمام من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news