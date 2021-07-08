بني ياس يضع استراتيجيته المستقبلية في الاجتماع الأول

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلن نادي بني ياس الرياضي الثقافي عن وضع الاستراتيجية المستقبلية لشركات النادي المختلفة في التشكيل الجديد لمجلس إدارة النادي الذي تولى عبره اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس مجلس إدارة النادي، وذلك في الاجتماع الأول لمجلس الإدارة الذي عقد مساء أول من أمس، بحضور أعضاء مجلس إدارة النادي ورؤساء وأعضاء الشركات.

وذكر النادي في بيان عبر موقعه الرسمي أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة الأهداف والنقاط التي أدرجت على طاولة جدول الأعمال، والاطلاع على خطط الاستراتيجية المستقبلية والتقارير المتعلقة بالفترة الماضية والمقبلة، كما تم الاطلاع على الخطط الخاصة للموسم الجديد 2021/‏2022، الذي يتطلع النادي فيه لتقديم كل ما لديه في سبيل تحقيق النجاحات في جميع المنافسات.

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