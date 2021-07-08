وليد الشامسي: المنتخب أسهم في رفع قيمة ليما السوقية إلى 5 ملايين دولار

المصدر: منصور السندي ■ دبي

كشف وكيل اللاعبين، وليد الشامسي، أن «الأداء المميز الذي قدمه لاعب الوصل والمنتخب الوطني لكرة القدم، فابيو ليما، في الفترة الماضية، لاسيما مع المنتخب، أسهم في رفع القيمة السوقية للاعب إلى نحو خمسة ملايين دولار»، واصفاً اللاعب بـ«السوبر» والهداف، وأنه صنع مع زميله، هداف المنتخب ونادي الجزيرة علي مبخوت، الفارق مع الأبيض. وقال «ليما نجح في تعويض غياب لاعب شباب الأهلي عمر عبدالرحمن عن المنتخب في الفترة الماضية، بعدما كان الأبيض في السابق معتمداً على عموري ومبخوت بشكل كبير».

وأضاف لـ«الإمارات اليوم»: «رغم أن عموري لاعب مميز ومؤثر، لكن ليما عوّض مكانه في المنتخب، ومثّل عنصراً أساسياً في صفوفه، والكل حالياً يراهن عليه إلى جانب علي مبخوت». وتابع الشامسي: «القيمة السوقية لليما ارتفعت بشكل كبير، بدليل أن أندية عدة تتنافس من أجل الحصول على خدماته، لاسيما بعد حصوله على الجنسية الإماراتية، وتحدثت وسائل إعلام أخيراً عن تلقيه عرضاً فلكياً من أحد الأندية، لكنه فضّل البقاء في الوصل». وسجل ليما (28 عاماً)، مع المنتخب، خمسة أهداف خلال أربع مباريات في التصفيات الأخيرة للمونديال، وأسهم بجدارة مع بقية زملائه في تأهل الأبيض إلى الدور الحاسم لتصفيات كأس العالم 2022.

واحتل ليما المركز الثاني في ترتيب هدافي دوري الخليج العربي للموسم المنصرم، بـ 22 هدفاً، خلف هداف الدوري علي مبخوت (25 هدفاً). وأكمل الشامسي: «تأثير ليما مع الأبيض بدا واضحاً خلال المباريات الأخيرة أمام ماليزيا وإندونيسيا وفيتنام وتايلاند، التي فاز فيها المنتخب بالشكل الذي كنا نريده».

وتابع: «عندما كان عموري يصنع الفارق في المنتخب، كان الأبيض وقتها يضم مجموعة من اللاعبين الكبار في مجدهم، لكن حالياً ليما صنع الفارق مع مبخوت المتألق، في ظل وجود مجموعة كبيرة من اللاعبين الشباب المجتهدين وصغار السن».

ليما (28 عاماً) سجل 5 أهداف في المباريات الأخيرة للمنتخب، وحل وصيفاً لهدافي الدوري بعد علي مبخوت.

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