خورفكان يستعد للموسم المقبل بمعسكرات داخلية

المصدر: محمد فاضل ■ الشارقة

أعلنت شركة نادي خورفكان لكرة القدم أن الاستعداد للموسم المقبل لدوري الخليج العربي سيقتصر على إقامة معسكرات داخل الدولة، على أن ينتظم الفريق الأول في 22 الجاري في معسكر تدريبي يقام في دبي، سيستغرق أسبوعين، وسيلعب خلاله ثلاث مباريات ودية سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق.

وكان لاعبو «النسور» قد دشنوا الفحوص الطبية والاستعدادات الأولية بمشاركة الجهازين الفني والإداري يوم أمس في مقر نادي خورفكان.

وقال النادي في بيان رسمي إن المرحلة الثالثة والاخيرة من الاستعدادات ستقام في مدينة خورفكان، وسيلعب خلالها مباراتين وديتين ليصبح العدد الإجمالي خمس مباريات.

يذكر أن خورفكان سيواجه العين في افتتاح بطولة دوري الخليج العربي على ملعبه، بينما سيلاعب الوصل والوحدة والنصر في الجولات الثلاث اللاحقة.

خورفكان يخوض 5 مباريات ودية. من المصدر

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