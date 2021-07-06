من هو جوانكا المرشح للانتقال من الشباب السعودي إلى العين

المصدر: معاذ كمبال - العين

أصبح اللاعب الأرجنتيني كريستيان جوانكا على بعد خطوة من الانضمام إلى صفوف فريق العين، قادماً من نادي الشباب السعودي، وذلك عقب مفاوضات ماراثونية بحسب تأكيدات لوسائل إعلام سعودية.

ويمتلك اللاعب أرقاما جيدة خلال 3 مواسم له مع فريق الاتفاق السعودي، ثم ناديه الحالي الشباب ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ لعب 82 مباراة، وسجل 42 هدفاً وقام بـ 13 تمريرة حاسمة.

وتفصيلاً شارك اللاعب في موسم 2018-2019 مع فريق الاتفاق، وخاض 29 لقاء، سجل 14 هدفاً وقام بـ 3 تمريرات حاسمة. وفي الموسم الثاني له في الدوري السعودي، والذي شهد انتقاله غلى صفوف الشباب، خاض 25 مواجهة سجل 11 هدفاً وصنع 5 تمريرات حاسمة. وفي الموسم الماضي، والذي يعتبر الأفضل له، خاض 28 مناسبة سجل خلالها 17 هدفاً وصنع 5.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news