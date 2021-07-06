العكبري.. أول صاحب همة يحصل على الرخصة «D» للتدريب المعتمدة آسيوياً

المصدر: أبوظبي ■ وام

اجتاز أحمد العكبري لاعب نادي الوحدة السابق في كرة القدم ومدرب فريق كرة قدم الناشئة للصم في مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، برنامج التدريب الثلاثي «Kick-Off» الفريد من نوعه الذي نظمه اتحاد الإمارات لكرة القدم، ليصبح أول صاحب همة يحصل على الرخصة «D» للتدريب المعتمدة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

يتضمن برنامج التدريب الثلاثي «Kick-Off» ثلاثة محاور رئيسية، هي: رخصة التدريب D، وبرنامج حماية الطفل، ورخصة الإسعافات الأولية، كما أنه يؤهل المشاركين فيه بالتسجيل التلقائي في الرخصة التدريبية C المرخصة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ويعتمد البرنامج بنسبة كبيرة على الحصص الإلكترونية التي يمكن الدخول إليها عبر النظام الإلكتروني.

وتضمن البرنامج بشكل عام محاور عدة، أهمها التعريف بأهمية برامج التدريب للبراعم، والتعريف بمشاريع اتحاد كرة القدم للبراعم، وبرامج حراس المرمى والتغذية، وقوانين كرة القدم والتدريبات البدنية للاعبين الشباب، إضافة إلى برنامج حماية الطفل المتكامل.

ويأتي هذا البرنامج ضمن مساعي اتحاد الإمارات لكرة القدم لوضع البرامج التطويرية والتدريبية التي تسهم في إثراء وتطوير المجال التدريبي في الدولة، كما أنها تتيح الفرصة للمدربين والراغبين في التسجيل بالاستفادة من الحصول على رخص تدريبية أساسية في عالم كرة القدم من أجل الدخول في المستوى الأعلى من التدريب.

وأشاد الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم عبدالله الحميدان، بتحدي وإصرار اللاعب العكبري وحرصه على تأهيل نفسه بصورة علمية من خلال التحاقة بالبرنامج التأهيلي للحصول على رخصة التدريب D لممارسة التدريب، وقيادة فريق كرة قدم الناشئة للصم في المؤسسة، وعدم الاكتفاء بخبراته الطويلة التي اكتسبها من احتراف كرة القدم خلال لعبه لنادي الوحدة.

وأكد أن العكبري نموذج للتحدي والإصرار يعمل على تطوير قدراته التدريبية، ويشكل إضافة قوية لقطاع الرياضة بمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم التي تحتاج للكفاءات الرياضية المتميزة لكي يسهم في تأهيل جيل رياضي من أصحاب الهمم للمشاركة والمنافسة في الاستحقاقات الرياضية المحلية والإقليمية والدولية، ويعمل على رفع راية دولتنا الغالية الإمارات من خلال الوصول لمنصات التتويج.

من جانبه أكد الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم محمد بن هزام، حرص الاتحاد على دعم أصحاب الهمم، من خلال إقامة وتنظيم الدورات التدريبية المختلفة، سواء إدارية أو فنية متخصصة بهدف تأهيلهم ليكون لهم حضورهم في المجتمع الكروي، مثمناً الدعم الكبير الذي توليه قيادتنا الرشيدة لأصحاب الهمم.

• بن هزام: اتحاد الكرة يحرص على دعم أصحاب الهمم.

• محاور البرنامج: رخصة التدريب، حماية الطفل، الإسعافات الأولية.

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