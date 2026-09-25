«الجليلة» تنظم برنامجاً لتنمية مهارات أسر أصحاب الهمم ومقدمي الرعاية

نظمت «مؤسسة الجليلة»، برنامجاً تدريبياً بعنوان «فهم ودعم التنوع العصبي»، ضمن برنامج «تآلف»، وذلك بمشاركة 275 من أولياء أمور أصحاب الهمم ومقدمي الرعاية من مختلف أنحاء الإمارات.

يهدف البرنامج، الذي أقيم بالتعاون مع «عيادات سيج»، إلى تزويد أولياء الأمور ومقدّمي الرعاية بالمعرفة والأدوات التي تساعدهم على فهم احتياجات الأطفال من أصحاب الهمم، فيما استقطب أسراً من 50 جنسية، ما يعكس تنوّع المشاركين واتساع نطاق الاستفادة منه.

وتضمن البرنامج ست جلسات، قدمها فريق من المتخصصين في «عيادات سيج»، تناولت عدداً من المحاور المرتبطة بنمو الطفل وفهم التنوع العصبي، والتعامل مع السلوكيات المختلفة، وتنمية مهارات التواصل الاجتماعي.

وأوضحت مديرة البرامج المجتمعية في «مؤسسة الجليلة»، ندى الهاجري، أن برنامج «تآلف» يُشكل ركيزة أساسية لدعم أصحاب الهمم من خلال تزويد أولياء الأمور ومقدّمي الرعاية بالمعارف والمهارات التي تسهم في دعم تطور الأطفال وتعزيز جودة حياتهم، مؤكدة أن الإقبال على البرنامج التدريبي يعكس أهمية مواصلة تقديم مبادرات تستند إلى الخبرات التخصصية وتستجيب لاحتياجات الأسر.

من جانبه، قال الشريك الإداري في «عيادات سيج»، الدكتور محمود العلي، إن أولياء الأمور يؤدون دوراً أساسياً في نمو أطفالهم وتطورهم، ويمكن للتغييرات البسيطة في أساليب التواصل والاستجابة لاحتياجات الطفل أن تحدث أثراً مستداماً، وهدفنا من البرنامج تزويد الأسر باستراتيجيات عملية قائمة على الخبرة السريرية يمكن تطبيقها في الحياة اليومية.

وأضاف أنه من خلال التعاون مع «مؤسسة الجليلة»، نعمل على توسيع نطاق الوصول إلى الدعم التخصصي، وتمكين أولياء الأمور بالمعرفة والأدوات اللازمة لدعم أطفالهم.

يُذكر أن «مؤسسة الجليلة» أطلقت برنامج «تآلف» عام 2013 لدعم أصحاب الهمم وأسرهم، من خلال برامج وجلسات تدريبية وفعاليات ومبادرات مجتمعية تزود أولياء الأمور والمعلمين ومقدمي الرعاية بالمهارات اللازمة لتنمية السلوك الإيجابي.