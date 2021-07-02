6 نقاط فنية في المنتخب بحاجة إلى حلول من مارفيك

المصدر: منصور السندي ■ دبي

وصف مدرب المنتخب الوطني الأسبق لكرة القدم الدكتور عبدالله مسفر تأهل المنتخب إلى الدور النهائي في التصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 بأنه «وضع طبيعي». قال مسفر لـ«الإمارات اليوم»: «إن هناك بعض النقاط الفنية بحاجة إلى حلول من المدرب الهولندي فان مارفيك تتمثل في وجود مشكلات دفاعية، وبعض الإشكاليات في التهديف ببعض المباريات، وضرورة مساهمة بعض اللاعبين في الجانب الهجومي، والبناء الجيد للهجمات، واللعب تحت الضغط والتعامل مع بعض المواقف في المباريات مثل وقت الهجمة المرتدة، ووقت الزيادة العددية للخصم، ووقت الكرات العرضية، والتعامل مع اللاعب المهاري».

وأضاف: «مطلوب من اتحاد الكرة في المرحلة المقبلة إعداد البرنامج الذي يتناسب مع المرحلة المقبلة للمنتخب وتذليل العقبات أمام المنتخب بما يخدم كرة الإمارات».

وكان المنتخب الوطني قد تصدر المجموعة السابعة في التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات مونديال 2022 وكأس آسيا 2023، وأسفرت قرعة الدور النهائي المؤدي إلى نهائيات كأس العالم عن وقوع الأبيض في المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه منتخبات: كوريا الجنوبية وإيران والعراق وسورية ولبنان.

وعن اللاعب الذي لفت نظره في المنتخب قال مسفر: «لاعبوا المنتخب قدموا مستوى جيد وفي كل مباراة كان يبرز لاعب أو اثنين جيد وهناك لاعبين مميزين في كل المراكز مثل فابيو دي ليما وعلي مبخوت وشاهين عبد الرحمن وبندر الأحبابي، وعبدالله رمضان، وعلي سالمين في المباراة الأخيرة».

ووصف مسفر تبادل تسعة لاعبين في تسجيل أهداف المنتخب الـ 23 خلال هذه التصفيات بأنه شئي جيد، مشيراً إلى أن التنوع الهجومي والتسديد من خارج خط الـ 18، واللاعب المراوغ واللاعب السريع، واللعب القصير والتعامل مع الضربات الثابتة تعد كلها أشياء جيدة في المنتخب.

وأكمل مسفر: «كلما زاد عدد اللاعبين المشاركين في تسجيل الأهداف فإن ذلك لمصلحة المنتخب».

النقاط الفنية الـ 6

1- وجود بعض المشكلات الدفاعية.

2- وجود بعض الإشكالات في التهديف في بعض المباريات.

3- ضرورة إسهام بعض اللاعبين في الجانب الهجومي.

4- أهمية البناء الجيد للهجمات.

5- كيفية اللعب تحت الضغط.

6- التعامل مع بعض المواقف في المباريات.

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