انطلاق الدورة الصيفية لنادي "فتيات الشارقة للشطرنج" بالتعاون مع "تنمية المجتمع"

المصدر: الإمارات اليوم

انطلقت أمس منافسات الدورة الصيفية التنشيطية، والتي ينظمها نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة في أول تعاون له مع وزارة تنمية المجتمع متمثلا بجمعية عجمان للتنمية الإجتماعية والثقافية، حيث تشارك في الدورة (25) من منتسبات الجمعية، وبشكل إفتراضي تحت شعار "ملهمات الشطرنج"، كما ينظم النادي الدورة الصيفية المفتوحة للفتيات بدءا من عمر 6 سنوات بمشاركة ايضا( 25) فتاة من كافة الاعمار.

وتأتي هذه المبادرة ضمن توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، في ضرورة تكاتف مؤسسات المجتمع لاحتضان النشء وتوجيهه نحو اكتساب المهارات الايجابية التي تبلور شخصية الفرد الاماراتي وتميزه بين سائر أقرانه.

وأكدت نجلاء الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة أن النادي يسعى إلى التنسيق مع الوزارات والمؤسسات المختلفة المحلية والاتحادية ضمن خطته الاستراتيجية في نشر ثقافة اللعبة وتمكين الفتيات من ملء وقت فراغهن بما هو مفيد وممتع، ويأتي هذا التعاون في اطار الترويج للعبة الشطرنج في المؤسسات والهيئات، ودعم الفتيات على ايجاد الحل الأمثل خلال فترة الاجازة الصيفية.

ولفتت الشامسي الى انه قد سبق التعاون مؤسسات اخرى مثل وزارة التربية والتعليم ومفوضية مرشدات الشارقة كما أكدت على ان التنسيق جار مع العديد من المؤسسات الحكومية في الشارقة لتنظيم الدورات التدريبية وخلق المزيد من أوجه التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة. وقالت رئيس مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة أن الفترة الصيفية الحالية ستشهد إقامة العديد من الدورات والورش التي أعدها النادي ضمن مسؤوليته المجتمعية في بناء الجيل الجديد.

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