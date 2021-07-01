مجموعة المنتخب في تصفيات المونديال مريحة ومتوازنة.. وليست سهلة

المصدر: منصور السندي ■ دبي

أوقعت قرعة الدور النهائي من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم، التي أقيمت صباح أمس في العاصمة الماليزية كوالالمبور، عبر نظام الاتصال المرئي عن بعد، المنتخب الوطني في مجموعة أولى وصفت بالمتوازنة، وتضم منتخبات كوريا الجنوبية وإيران والعراق وسورية ولبنان، بينما ضمت المجموعة الثانية اليابان وأستراليا والسعودية والصين وعمان وفيتنام.

وأبدى رياضيون في حديثهم إلى «الإمارات اليوم» ارتياحهم للقرعة، لكنهم حذروا من استسهال منتخباتها، ودعوا إلى التحضير بقوة والتعامل بكل الجدية المطلوبة لتحقيق حلم الصعود إلى كأس العالم للمرة الثانية في تاريخ كرة الإمارات. ويستهل المنتخب مشواره في هذه التصفيات خارج أرضه بلقاء لبنان في الثاني من سبتمبر المقبل.

وقال الرياضيون إن المجموعة مريحة ومتوازنة، لكنها في المقابل ليست سهلة، وإن المنتخب في حال أراد التأهل للنهائيات فهو بحاجة إلى إعداد وتحضير جيد لهذه المواجهات، مشيرين إلى أنه باستثناء كوريا الجنوبية وإيران، يتفوق الأبيض فنياً على بقية المنتخبات الأخرى.

ويواجه الأبيض في الجولة الثانية على ملعبه منتخب سورية يوم 7 سبتمبر المقبل ثم خارج الأرض أمام إيران 7 أكتوبر، ومع العراق 12 أكتوبر، ثم على أرضه مع كوريا الجنوبية 11 نوفمبر، بعدها يستقبل لبنان 16 من الشهر ذاته، ثم يخرج للقاء سورية 27 يناير المقبل، بعدها يلتقي في الإمارات مع إيران في الأول من فبراير ومع العراق 24 مارس، ويختتم مشواره باللعب خارج أرضه مع كوريا الجنوبية 29 مارس.

وتأهل المنتخب الوطني بجدارة إلى الدور النهائي في التصفيات بعدما تصدر المجموعة السابعة برصيد 18 نقطة. وتتألف التصفيات النهائية من مجموعتين، يتأهل المتصدر والوصيف من كل مجموعة مباشرة، بينما يخوض صاحبا المركزين الثالث ملحقاً يؤهل أحدهما لخوض ملحق آخر مع رابع ترتيب منتخبات «الكونكاكاف» لحسم التأهل إلى المونديال.

وتم تصنيف المنتخبات المشاركة في الدور النهائي بحسب التصنيف الخاص الأخير الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم، إذ ضم المستوى الأول اليابان وإيران، وضم المستوى الثاني أستراليا وكوريا الجنوبية، والثالث كلاً من السعودية والإمارات، فيما ضم المستوى الرابع العراق والصين، أما المستوى الخامس فضم عمان وسورية، والسادس فيتنام ولبنان.

ووصف مدرب المنتخب الأولمبي السابق عبدالمجيد النمر القرعة بالمريحة، مشدداً على أن المنتخب في حال أراد التأهل للنهائيات فهو مطالب بالاعداد والتحضير الجيد من الجوانب كافة، مشدداً على أنه «يجب على المنتخب أيضاً في حال أراد التأهل التفوق على كوريا الجنوبية وإيران باعتبارهما أقوى المنافسين له في هذه المجموعة».

وأضاف النمر: هناك ارتياح لمجموعة المنتخب كونه باستثناء كوريا الجنوبية وايران، فهو أفضل فنياً من كثير من منتخبات مجموعته، كما أنه باستثناء كوريا الجنوبية التي تقع في شرق آسيا فإن بقية المنتخبات الأخرى في المجموعة من غرب آسيا.

بدوره أكد مدير فريق كرة القدم بنادي النصر سابقاً خالد عبيد، أن مجموعة الأبيض متوازنة مقارنة بالمجموعة الأولى التي وصفها بالحديدية، معتبراً أن المجموعة ليست سهلة لكن بالإعداد الجيد والحضور الذهني الجيد للاعبين يمكن للمنتخب أن تكون له كلمة في مجموعته.

ورأى عضو مجلس إدارة شركة كرة القدم بنادي النصر اللاعب الدولي السابق عبدالرحمن محمد، أن مجموعة المنتخب متوازنة، مشدداً على أن المرحلة المقبلة في مسيرة المنتخب تتطلب الإعداد الجيد وخوض مباريات ودية قوية، مطالباً الجميع من أندية وإعلام رياضي وجمهور بضرورة مساندة المنتخب والوقوف خلفه في المرحلة المقبلة وصولاً إلى تحقيق الهدف المنشود وهو التأهل إلى المونديال.

وشدد عبدالرحمن محمد على أهمية أن يستغل المنتخب المباريات الأربع الأولى ويحصد منها العلامة الكاملة من النقاط في بداية مشواره في هذه التصفيات.

السهلاوي: المنتخب قادر على تجاوز التحديات

قال النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة، رئيس لجنة المنتخبات والشؤون الفنية، يوسف السهلاوي، إن «مجموعة المنتخب في قرعة الدور الحاسم من تصفيات المونديال متوازنة». وتابع في تصريح صحافي: «على ثقة في قدرة الأبيض على مواجهة وتجاوز التحديات بشجاعة»، مشيداً في الوقت نفسه بكفاءة الجهاز الفني والإداري ومواهب اللاعبين وخبراتهم.

وأكد السهلاوي أن «الموسم الكروي الماضي كان قوياً من الناحية الفنية، لذلك كانت له تأثيرات إيجابية واضحة في أداء اللاعبين الدوليين الذين مثلوا الأبيض في تصفيات المجموعة السابعة، ونأمل أن يستمر هذا التطور الفني في المسابقات المحلية المقبلة لارتباطه الوثيق بأداء الأبيض»، مشيراً إلى أن المنتخب الوطني مسؤولية الجميع، ومن الضروري توفير البيئة المناسبة للأبيض ليستعد بقوة للتصفيات النهائيات.

المجموعة الأولى

• الإمارات

• العراق

• إيران

• كوريا الجنوبية

• لبنان

• سورية

المجموعة الثانية

• السعودية

• الصين

• اليابان

• عمان

• أستراليا

• فيتنام

آلية التأهل في التصفيات النهائية:

■ تقسيم المنتخبات إلى مجموعتين.

■ يتأهل متصدر كل مجموعة ووصيفه مباشرة.

■ ملحق لصاحبي المركز الثالث في المجموعتين.

■ خامس «آسيا» يخوض ملحقاً مؤهلاً مباشرة للمونديال مع رابع «الكونكاكاف».

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