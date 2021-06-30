نادٍ إماراتي يسعى لضم نجم إنتر ميلان أرتورو فيدال

المصدر: أحمد طارق ■ دبي

ذكرت وسائل إعلام تشيلية أن أحد أندية دوري الخليج العربي، أبدى رغبته في التعاقد مع نجم منتخب تشيلي وإنتر ميلان الإيطالي، أرتورو فيدال، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لافتة إلى أن النادي الإماراتي سيجد منافسة قوية من أندية في كل من الصين والمكسيك والبرازيل والولايات المتحدة الأميركية، لضم النجم السابق لكل من بايرن ميونيخ الألماني وبرشلونة الإسباني.

وأوضحت صحيفة «إن كانشا» أن إنتر ميلان استبعد أرتورو فيدال من حسابات الفريق في الموسم المقبل، مشيرة إلى أن «فيدال بدأ التفكير في وجهته المقبلة، خصوصاً أن إنتر ميلان لا يرغب في استمراره مع الفريق، بينما أبدى مارسيليا الفرنسي رغبة بالتعاقد معه لكن اللاعب التشيلي رفض العرض، في المقابل تبرز عروض أخرى للتعاقد مع اللاعب الدولي خلال فترة الانتقالات الصيفية».

وأضافت: «أبرز العروض التي تلقاها فيدال من نادٍ إماراتي، إلى جانب أحد الأندية الصينية، بينما ستكون هناك خيارات ليست مستبعدة ضمن حسابات اللاعب التشيلي، وهي الانتقال إلى فلامينغو البرازيلي أو كلوب أميركا من المكسيك، إلى جانب أحد أندية الدوري الأميركي».

وتابعت: «اللاعب الذي يشارك حالياً في بطولة كوبا - أميركا مع منتخب بلاده، وأهدر ركلة جزاء في المباراة الأولى أمام الأرجنتين، من المتوقع أن يحسم مصيره عقب انتهاء مشاركة الفريق في البطولة القارية، إذ تأهل (لاروخا) إلى ربع النهائي، وسيخوض مواجهة نارية أمام المضيف البرازيلي، السبت المقبل».

يذكر أن أرتورو فيدال (34 عاماً) أحد أبرز اللاعبين بمنتخب تشيلي في السنوات الماضية، ويمتلك مسيرة رائعة في الدوريات الأوروبية، إذ نشأ في فريق كولو كولو التشيلي، بينما بدأ مسيرته في القارة العجوز بانضمامه إلى بايرن ليفركوزن الألماني عام 2007، ثم انضم إلى يوفنتوس الإيطالي في 2011، ولعب مع «البيانكونيري» أربعة مواسم، قبل أن يعود إلى «البوندسليغا» مجدداً بالانضمام إلى بايرن ميونيخ الألماني، مقابل 39 مليون يورو في 2015، بينما انتقل إلى برشلونة الإسباني في 2018 مقابل 18 مليون يورو، وأخيراً انتقل إلى إنتر ميلان في 2020 مقابل مليون يورو، إذ تبلغ القيمة السوقية حالياً للنجم التشيلي 3.5 ملايين يورو، وفقاً لموقع «ترانسفير ماركت» المختص بسوق انتقالات اللاعبين.

• 3.5 ملايين يورو، القيمة السوقية حالياً للنجم التشيلي، وفقاً لموقع «ترانسفير ماركت».

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