ضربة بداية موسم اليد 3 سبتمبر المقبل

المصدر: جوني جبور ■ دبي

أعلنت لجنة المسابقات في اتحاد كرة اليد عن تحديد الثالث من سبتمبر المقبل، موعداً لانطلاقة الموسم الجديد 2021-2022، واعتماد أربع مسابقات محلية، على أن يسدل الستار عليها في 30 أبريل من العام المقبل.

وجاء ذلك في الاجتماع الذي عقده اتحاد اللعبة، أمس، في دبي، وحضره رئيس اتحاد كرة اليد نبيل عاشور، ورئيس لجنة المسابقات داوود مليح، وأعضاء اللجنة.

وقال رئيس لجنة المسابقات داوود مليح في تصريحات صحافية: «إن الاجتماع تضمن اعتماد الثالث من سبتمبر موعداً لضربة بداية الموسم، كما تم اعتماد أربع مسابقات في الموسم الذي يسدل الستار عليه في 30 أبريل 2022».

واختتم: «تم خلال الاجتماع تحديد السابع من يوليو المقبل موعداً لقرعة الدوري وكأس نائب رئيس الدولة».

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