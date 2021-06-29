شراكة بين «إكسبو 2020 دبي» ومانشستر سيتي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلن «إكسبو 2020 دبي» ومجموعة سيتي لكرة القدم، عن شراكة جديدة ستجعل الحدث الأكبر في العالم العربي شريك المعارض الرسمي لمانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وبموجب هذه الشراكة، سيصبح إكسبو 2020 أيضاً شريكاً رسمياً لفريق مومباي سيتي إف.سي، بطل دوري السوبر الهندي بكرة القدم.

ويقام إكسبو 2020 دبي اعتباراً من أول أكتوبر 2021 حتى 31 مارس 2022، حيث سيرحّب بأكثر من 190 دولة، ليوفر منصة إطلاق لفعاليات متنوعة ومفعمة بالحيوية، تشمل الابتكار والثقافة والفن والموسيقى والرياضة.

وستجعل هذه الشراكة من مجموعة سيتي لكرة القدم جزءاً من أول إكسبو دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، لتعزيز المعرفة عبر مبادرات عالمية رائدة لقيادة التغيير الاجتماعي عبر كرة القدم ونشر القيم القائمة على الابتكار والاستدامة.

وقال الرئيس التنفيذي للاتصال والتسويق والمبيعات في إكسبو 2020 دبي شولتو دوغلاس - هوم: «كلنا حماس في إكسبو 2020 ومعنا مجموعة سيتي لكرة القدم لجمع الناس من أجل التغيير الهادف في جوانب مهمة، مثل تمكين الشباب، والمساواة بين الجنسين، وإشراك الجميع، بالإضافة إلى استخدام التقنية لتحقيق المنفعة والخير».

وأضاف «بوصفنا شريك المعارض الرسمي لمانشستر سيتي، والشريك الرسمي لمومباي سيتي إف.سي، نشعر بالحماس ونحن نرى كيف يمكن للغة العالمية القوية التي تتمتع بها كرة القدم أن تلهم ملايين الناس حول العالم ليكونوا جزءاً من إكسبو دولي استثنائي بحق ومن محطة تاريخية في هذه المنطقة الشاسعة».

«وتمثل هذه الشراكة إضافة مميزة لسجل إكسبو 2020 في التعاون مع عدد من الرياضات البارزة على مستوى العالم، منها شراكتنا الرسمية مع بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات ولفريق راجاستان رويالز في الدوري الهندي الممتاز، وهو سجل سنضيف إليه قريباً المزيد من الشراكات الرياضية».

وقال مدير التشغيل في مجموعة سيتي لكرة القدم رويل دي فري: «نعمل بجد في مانشستر سيتي لتوفير أفضل الحلول لتحقيق النجاح، سواء في أرض الملعب أو في أي شيء آخر نقوم به، للانخراط مع قاعدة مشجعينا في أنحاء العالم، والعمل بطريقة مستدامة والمساعدة في دعم مجتمعاتنا. الشراكة مع إكسبو 2020 دبي واستكشاف هذا الكم الهائل من التجارب والخبرات سيتيحان للنادي فرصة رائعة لتطوير معرفته في الكثير من المناحي».

وأضاف «نتطلع أيضاً للكشف عن تواجد مانشستر سيتي في إكسبو 2020 دبي، حيث سنستعرض أمام العالم كيف يتبوأ النادي مقعد القيادة في صناعة كرة القدم».

وتابع «تجسيداً للصبغة العالمية لإكسبو 2020 ومشاركيه، وكذلك التركيبة السكانية المتنوعة والمتعددة الثقافات في دولة الإمارات العربية المتحدة، ستصل هذه الشراكة إلى العالم عبر الشبكة الأوسع من أندية مجموعة سيتي لكرة القدم، من خلال مجموعة رائعة من الأنشطة المحلية التي نخطط لها في عدد من أندية المجموعة، من بينها نيويورك سيتي إف.سي وملبورن سيتي إف. سي ويوكوهاما إف. مارينوس».

وتقدم مجموعة سيتي حالياً خدمات استشارية لمومباي سيتي إف.سي، ودخلت في شراكة للاستحواذ على حصة أغلبيىة في النادي الهندي، ولاتزال الصفقة في انتظار الموافقات النهائية.

حقائق ومعلومات عن «إكسبو 2020 دبي»

■ يهدف إكسبو 2020 دبي إلى جمع شعوب العالم من أجل مد جسور التعاون، والإلهام بالعمل، وتقديم حلول للتحديات الواقعية.

■ تحت شعار «تواصل العقول وصنع المستقبل»، يمثل إكسبو 2020 حاضنة الأفكار الأكثر تأثيراً في العالم.

■ يلتزم إكسبو 2020 بالمساهمة في بناء عالم أكثر مساواة وعدلاً وإنصافاً للجميع.

■ إكسبو 2020 دبي أول إكسبو دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا.

■ يمتد موقعه على مساحة 4.38 كيلومترات مربعة في «دبي الجنوب» قرب مطار آل مكتوم الدولي.

■ في عام 1851 احتضنت لندن أول إكسبو دولي، أطلق عليه اسم «المعرض العظيم» وأقيم في «قصر الكريستال».

■ تقام معارض إكسبو الدولية تحت رعاية المكتب الدولي للمعارض، وهو منظمة حكومية دولية مسؤولة عن الإشراف على جميع المعارض الدولية (معارض إكسبو) وتنظيمها، وتعزيز قيمها الأساسية المرتبطة بالتعليم والإبداع والتعاون.

■ تقام أربعة أنواع من معارض إكسبو برعاية المكتب الدولي للمعارض: معارض إكسبو الدولية، ومعارض إكسبو المتخصصة، ومعارض إكسبو الزراعية، ومعرض ميلانو الذي يقام كل ثلاثة أعوام.

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