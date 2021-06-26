«الأبيض الشاب» يواجه المغرب في كأس العرب اليوم

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

يخوض المنتخب الوطني للشباب مواليد 2003، عند التاسعة من مساء اليوم، مواجهة مصيرية أمام نظيره المغربي، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاماً، المقامة حالياً في مصر.

ويحتل المنتخب المركز الثاني في المجموعة برصيد ثلاث نقاط، بعد فوزه في الجولة الأولى على منتخب جيبوتي بثمانية أهداف دون مقابل، قبل أن يخسر أمام منتخب طاجيكستان (الثالث) 2-3 في الجولة الثانية، في حين يتصدر المنتخب المغربي المجموعة برصيد ست نقاط، من فوزين متتاليين على طاجيكستان وجيبوتي، بينما يحتل منتخب جيبوتي المركز الأخير دون أي رصيد.

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