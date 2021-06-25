ذهبيتان للصين في اليوم الخامس لـ «دولية فزاع» لأصحاب الهمم

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

حلّقت الصين بميداليتين ذهبيتين في اليوم الخامس لبطولة فزاع الدولية لرفعات القوة (كأس العالم دبي 2021) الفرصة الأخيرة للأبطال من أجل حجز مقاعدهم في «بارالمبية طوكيو». وجاءت بصمة «التنين» عبر مسابقتي وزن 97 كغم للرجال وفوق 86 كغم للسيدات، عندما حلّق البطل بان يان بالمركز الأول تاركاً المركز الثاني والميدالية الفضية للكولومبي فانبيو توريس، بينما كان المركز الثالث والميدالية البرونزية من نصيب العراقي ثائر آل علي.

وفي مسابقة فوق 86 كغم كررت الصينية تشوي دانغ مشهد مواطنها بان يان بحصولها على المركز الأول والميدالية الذهبية، تلتها في المركز الثانية والميدالية الفضية الروسية إرينا سادوف نيكوفا، فيما كان المركز الثالث والميدالية البرونزية من نصيب المكسيكية بيرلا بارسيناس.

وفي وزن 107 كغم للرجال حل الروسي ماتو سنيف في المرتبة الأولى، تلاه كي بيي من ماليزيا وصيفاً، بينما حل الأردني معتز الجنيدي ثالثاً.

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