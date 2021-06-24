منتخب السيدات يتعرّف على مجموعته بتصفيات كأس آسيا

المصدر: الإمارات اليوم

شهدت قرعة تصفيات كأس آسيا للسيدات المقررة في الهند 2022، والتي سحبت صباح اليوم في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بكوالالمبور، وقوع المنتخب في الرابعة مع منتخبات ميانمار وغوام ولبنان. ويُشارك في التصفيات 28 منتخباً تم تقسيمها على 8 مجموعات.

وضمت المجموعة الأولى الصين تايبيه، البحرين، تركمانستان ولاوس، والثانية منتخبات فيتنام، طاجيكستان، المالديف وأفغانستان، والثالثة كوريا الشمالية، سنغافورة، العراق، إندونيسيا، والخامسة منتخبات كوريا الجنوبية، أوزبكستان ومنغوليا، والسادسة منتخبات الفلبين، هونغ كونغ ونيبال، والسابعة الأردن، إيران و بنغلاديش، والثامنة تايلاند، فلسطين وماليزيا.

وقالت عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيسة لجنة كرة القدم النسائية، أمل بوشلاخ في تصريح صحافي: اللجنة اعتمدت برنامج المنتخب للتصفيات الذي سيشهد تجمعات داخلية ومعسكر خارجي ولعب مباريات ودية مع منتخبات آسيوية بهدف زيادة الخبرة والاحتكاك قبل خوض المعترك الآسيوي.

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