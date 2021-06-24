«اليونسكو» تثني على جهود الإمارات للقضاء على المنشطات في الرياضة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أثنت المديرة العامة المساعدة للعلوم الاجتماعية والإنسانية لـ«اليونسكو»، غابرييلا راموس، على الجهود الرائدة التي تبذلها الإمارات في القضاء على المنشطات في الرياضة، من خلال رئاسة الدكتورة ريما الحوسني للجنة صندوق الدعم للقضاء على المنشطات بالرياضة التابع للمنظمة. وقالت غابرييلا راموس في الاجتماع الثالث للصندوق، الذي عقد في روسيا، وترأسته الدكتورة الحوسني حضورياً: «جهود الإمارات أثمرت دخول القطاع الخاص شريكاً أساسياً في دعم مشروعات الصندوق، للمرة الأولى منذ تولى ريمة الحوسني رئاسة الصندوق».

وكانت الدكتورة الحوسني، التي تتولى أيضاً رئاسة مجلس إدارة الوكالة الوطنية الإماراتية لمكافحة المنشطات، ترأست الاجتماع الذي أقيم في روسيا، بحضور وزير الرياضة الروسي أوليغ ماتيتسين، ورئيس المكتب التنفيذي لاتفاقية مؤتمر الأطراف لمكافحة المنشطات بالرياضة ماركوس دياز، وأعضاء اللجنة من روسيا وباربادوس وزامبيا والهند وإيطاليا.

وقالت الحوسني إنه جرى خلال الاجتماع اعتماد مبادرة مشاركة القطاع الخاص في دعم مبادرة الصندوق، وأن شركة فورورد الرياضية الروسية تعهدت بمنح مبلغ 20 ألف يورو سنوياً لدعم المشروعات.

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