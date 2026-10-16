مكتوم بن محمد: فخور بكفاءاتنا الوطنية التي تمثل الوطن باقتدار في إدارة القضايا الاقتصادية والمالية الدولية
قال سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية: "انتُخب علي الحوسني مديراً تنفيذياً في صندوق النقد الدولي، ليصبح بذلك أول إماراتي يتولى هذا المنصب الدولي".
وأضاف سموه في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس": "تمثيل الإمارات لدول المجموعة العربية والمالديف في مجلس إدارة الصندوق يعكس قوة النموذج الاقتصادي الإماراتي والقدرة على نقل التجارب الوطنية الناجحة في التنمية المالية".
وختم سموه: "فخور بكفاءاتنا الوطنية التي تمثل الوطن باقتدار في إدارة القضايا الاقتصادية والمالية الدولية، وأتمنى للأخ علي التوفيق في مهامه الجديدة في الصندوق".
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