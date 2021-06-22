شباب الأهلي يهزم مدربه السابق ويتصدر "السلة الخليجية"

المصدر: جوني جبور-دبي

وجه شباب الأهلي رسالة قوية لمدربه السابق الألماني بيتر شومرز، بفوز "فرسان دبي" على ضيفه الكويت الكويتي بقيادة شومرز، بفارق أربعة نقاط وبنتيجة "87-83"، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، لحساب الجولة الرابعة من الدور التمهيدي في بطولة الأندية الخليجية الابطال لكرة السلة، المقامة في نسختها الـ 40 على صالة نادي شباب الأهلي فرع الممزر، والممتدة حتى 26 الجاري.

شهدت الجولة نجاح الأهلي البحريني في قلب تأخره أمام النصر السعودي مع نهاية الشوط الأول بفارق ست نقاط وبنتيجة "49-43"، إلى انتصارٍ مستحق في نهاية المباراة بفارق 10 نقاط "94-84".

وبنتائج الجولة، دخل شباب الأهلي شريكاً في صدارة الترتيب العام مع الأهلي البحريني الذي اختتم مبارياته في التمهيدي، فيما أسفرت الخسارة الأولى للكويت في تراجعه إلى المركز الثالث برصيد خمسة نقاط مع بقاء مباراة له، ويحتل النصر السعودي المركز الرابع برصيد أربعة نقاط، والشمال القطري خامساً برصيد ثلاثة نقاط.

ونجح شباب الأهلي في تحقيق انتصاره بنيل لاعبيه الأفضلية بنتائج الربعين الأول والثاني ومن ثم الربع الرابع بواقع "23-22 و19-17 و24-17"، فيما اكتفى الكويت بنيل أفضلية الربع الثالث "27-21".

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