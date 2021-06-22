الإمارات تشارك في مونديال الناشئين لرفع الأثقال بالسعودية

المصدر: وام

أكد فيصل الحمادي أمين السر العام لاتحاد الإمارات لرفع الأثقال أن هناك الكثير من الأولويات حاليا على مائدة مجلس إدارة الاتحاد، والإعداد لأجندة مسابقات الموسم المقبل محليا ودوليا على رأسها الإعداد للمشاركة في بطولة العالم للناشئين في أكتوبر المقبل بالسعودية، فضلا عن بحث ملف الترشح للفوز بمنصب مهم في الاتحاد الآسيوي.

وقال الحمادي: من المكتسبات التي تحققت من المشاركة في بطولة العالم في أوزبكستان بالرباع محمد منتصر القاسمي، والرباعة مي مدني خلال الفترة من 20 إلى 30 مايو 2021، أن مي المدني حققت أرقاما شخصية جديدة تجعلها مستعدة للمشاركة في أولمبياد طوكيو وتلقينا بطاقة دعوة، وكذلك حقق اللاعب أرقاما شخصية جيدة، إضافة إلى اكتسابهما للخبرة الدولية المطلوبة بعد فترة طويلة من توقف الأنشطة الدولية".

وعن بطولة العالم للناشئين تحت 17 سنة في جدة المقرر لها أكتوبر المقبل، قال :" نحرص على المشاركة فيها بعدد من اللاعبين لاكتساب الخبرة وتحقيق الأرقام الشخصية، والتواجد في هذا المحفل المهم". وحول تصورات الموسم المقبل وأجندة مسابقاته، قال: موسم رفع الأثقال لا يتوقف على مدار العام، ولدينا تصورات للمسابقات المحلية في الموسم المقبل ومن المرجح أن ينطلق في شهر سبتمبر المقبل بـ" بطولة في رأس الخيمة" التي ربما نطلق عليها كأس الاتحاد، وبعده ستتوالى البطولات.

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