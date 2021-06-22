شباب الأهلي يصطدم بمدربه السابق على زعامة «خليجي السلة»

المصدر: جوني جبور ■ دبي

يصطدم شباب الأهلي بمدربه السابق، الألماني بيتر شومرز، صاحب الـ26 لقباً، مع الفريق بين عامي 2012 و2019، من ضمنها الهاتريك الخليجي (2015-2016-2017)، عندما يواجه الفريق نظيره الكويت الكويتي في السادسة والنصف مساء اليوم، في الجولة الثالثة من الدور التمهيدي للنسخة الـ40 من بطولة أندية الخليج الأبطال لكرة السلة، المقامة حالياً على صالة الشيخ سعيد بن مكتوم في دبي، وتمتد حتى 26 يونيو الجاري.

ويدخل الفريقان اللقاء بطموح الحفاظ على سجلهما الخالي من الهزائم، وانتزاع الفوز الثالث على التوالي، بعد انتصاري شباب الأهلي في الجولتين الأولى والثانية، على كل من النصر السعودي بواقع «97-93»، والأهلي البحريني بنتيجة «105-92»، وتسجيل الفريق الكويتي انتصاريه على حساب الأهلي البحريني «117-108» في أكبر نتائج الدور التمهيدي، وأتبعها بالفوز على الشمال القطري «96-84».

وتبدو حظوظ الفريقين متساوية، في ظل اتكالهما على أسلوب مماثل على صعيد اللعب، سواء من الناحية الدفاعية عبر الدفاع الضاغط، أو سرعة بناء الهجمات والاختراقات من العمق.

ويعتمد مدرب شباب الأهلي، المصري أحمد عمر، على كوكبة من اللاعبين الدوليين الذين سبق لهم اللعب تحت قيادة الألماني شومرز، وحصد الثلاثية الخليجية، يتقدمهم الشقيقان سعيد ومحمد مبارك، ومحمد عبداللطيف وقيس عمر، وطلال سالم، كما يعول مدرب الفرسان، على المحترفين الأميركيين، براندون ريتشي على صعيد مركز صانع الألعاب، وتايلور ويلكسون لاعب ارتكاز الفريق، خصوصاً أن الأخير «تايلور» أسهم بشكل كبير في انتصاري «فرسان دبي» في الجولتين الأولى والثانية، بتحقيق معدلات تسجيل بلغت 35.5 نقطة بالمباراة الواحدة، بجانب إسهاماته الدفاعية بمعدل 16 التقاطاً ناجحاً للكرة المرتدة عن السلة «ريباوند»، ومد زملائه بمعدل «8 كرات» حاسمة.

وعلى الطرف الآخر، يعول المدير الفني للكويت الكويتي، الألماني بيتر شومرز في مواجهة فريقه السابق، على كل من الدوليين منصور عفيف ومحمد حسن، وتركي الشمري، ومن خلفهم صانع الألعاب الأميركي «إيه جي سلاتير» صاحب معدل 22 نقطة في المباراة الواحدة، والعملاق البوسني على صعيد مركز لاعب الارتكاز إلمدين كنكافونيك (211 سنتيمتراً).

عمر: مواجهة شومرز لها طابع عاطفي

أكد المدير الفني لفريق شباب الأهلي، المصري أحمد عمر، أن لقاء «فرسان دبي» مدربهم السابق والمدير الفني الحالي للكويت الكويتي، الألماني بيتر شومرز، يحمل طابعاً عاطفياً، ليس على صعيد الفريق فحسب، بل في مواجهة مدرب صديق، سبق أن خاضا معاً جولات عديدة في البطولات الإماراتية بين عامي 2012 و2019. وقال أحمد عمر لـ«الإمارات اليوم»، إن: «مواجهة الأصدقاء على أرض الملعب دائماً ما تحمل طابعاً خاصاً، سواء للاعبي شباب الأهلي الذين سيواجهون مدرباً يعرفهم تماماً وحققا معاً ألقاب وإنجازات كثيرة». وأضاف: «لن يختلف الحال كثيراً على صعيدي الشخصي، إذ إن بيتر صديق لي، وكلانا يعرف أسلوب تفكير الآخر».

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